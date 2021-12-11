Jürgen Klopp'tan esintiler sunan Nuri Şahin, Abdullah Avcı'yı devirdi

Süper Lig'de 16. haftaya en yakın rakibinin 12 puan önünde lider giren Trabzonspor, bu sezonki ilk yenilgisini deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor karşısında aldı.

Abdullah Avcı ile Genç Milli Takım'da büyük başarılara imza attığı öğrencisi Nuri Şahin'i buluşturan 90 dakikada Antalyaspor'un hücum istatistikleri dikkat çekiciydi.

Trabzonspor'un 12 şutuna karşılık maçı 13 şutla tamamlayan kırmızı-beyazlı takım bunu sadece yüzde 39'luk topa sahip olma oranıyla başardı.

Maçı 290 isabetli pasla tamamlayan ev sahibinin buna karşılık çektiği 13 şut, şut başına 22 pası işaret ederken, Trabzonspor ise 502 isabetli pasla şut başına 41 pas istatistiği yakaladı.

Klopp'tan esintiler

Bu durum Nuri Şahin'in takımının direkt oyunu benimsediği düşüncesini doğururken, bu anlayış doğrultusunda son altı maçta dört galibiyet elde eden Antalyaspor ligde 21 puana yükseldi ve alt sıralardan kurtulma mücadelesinde en azından şu an için derin bir nefes aldı.

Ersun Yanal'ın ardından geldiği görevde takımının son yıllardaki durumunu da göz önüne aldığımızda oldukça tatmin edici bir puan ortalaması yakalayan Şahin'in maçtan önce eski teknik direktörü Jürgen Klopp'tan esintiler sunması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Maç öncesinde orta sahada Trabzonspor'un ısınmasını takip eden genç teknik direktör, oldukça kısa bir süre içerisinde Süper Lig'de son dönemin en etkili hücum yapan takımlarından birini ortaya çıkardı. Son beş maçının tamamında rakip kaleye çift haneli şut gönderen Antalyaspor, ligin en heyecan verici takımlarından birine dönüştü.

Geçtiğimiz sezon Anderlecht tarafından kiralanan ancak Belçika macerası beklenenden kısa süren Nijeryalı genç yıldız Paul Mukairu'nun sürüklediği ataklarda Trabzonspor'u oldukça zor durumda bırakan Antalya, kaleci Uğurcan son dönemdeki üst düzey performansını tekrarlamamış olsa sahadan daha farklı bir galibiyetle ayrılabilirdi.

Trabzonspor daha iyi hücum etmeli

Uzun süren yenilmeme serisi son bulan Trabzonspor için ise bu yenilginin çok da büyütülmemesi gerekiyor. Lig oldukça uzun bir maraton ve bu haftaya dek yenilgisiz gelerek, rakipleriyle puan farkını çift hanelere kadar çıkartan Abdullah Avcı'nın takımının bu kredisinin fazlasıyla olduğunu unutmamak gerekiyor.

Ligin ikinci yarısına dek üç maçın ikisini içerde oynayacak olan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan yedi puan çıkartabilmesi halinde araya oldukça rahat bir şekilde girecek.

Antalyaspor'un aksine son beş maçın sadece ikisinde maçı çift haneli şut sayısıyla bitiren Trabzonspor, son üç maçta gol yemeden kazanırken, takımın ligin ikinci yarısında hücum gücünü zenginleştirmesi gerektiği de aşikar.

Yeni transfer Jean Kouassi ile bu doğrultuda bir adım atan Trabzonspor, geçmişte çok sık tekrarladığı birkaç kötü skorla karamsarlığa sürüklenme hatasına düşmezse, ligin sonuna dek şampiyonluğun en büyük favorisi olmayı sürdürecek.

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