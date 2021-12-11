Giuseppe Rossi futbola geri dönme sebebini açıkladı

Sir Alex Ferguson yönetiminde Manchester United'ın geleceğinde büyük bir rol alması beklenen ancak potansiyeline İngiliz devinden ziyade Villarreal'de ulaşan Giuseppe Rossi, futbola geri dönüş nedenini açıkladı.

2020'de MLS ekiplerinden Real Salt Lake forması altında kariyerini sonlandıran 34 yaşındaki oyuncu, SPAL formasıyla futbola dönüşünün kızı için olduğunu söyledi.

Manchester United forması giydiği dönemde geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak nitelendirilen ancak United'da bir türlü beklenen seviyeye gelemeyen Rossi, sakatlıkları etkisiyle oldukça erken yaşta bıraktığı futbola yeniden adapte olduğunu belirtti.

Kızı için döndü

Futbola dönüş sebebinin kızının kendisini, oynarken görmek istemesi olduğunu açıklayan Rossi, SPAL formasıyla beş maçta bir gol attı.

En iyi dönemini 2010-2011 sezonunda Villarreal formasıyla yaşayan İtalyan golcü, o sezon takımıyla çıktığı 56 karşılaşmada rakip fileleri 32 kez sarsmıştı.

Gösterdiği üst düzey performansla İtalya Milli Takımı'na da seçilen Rossi, 2012-2013 sezonunda Fiorentina formasıyla ülkesine dönmüş ancak burada yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen katkıyı verememişti.

20 takımlı Serie B'de 17 maç sonunda 20 puanla 14. sırada yer alan SPAL'da ligde kalma mücadelesi veren Rossi'nin ABD vatandaşlığı da bulunuyordu. İtalya Milli Takımı formasını 30 kez giyerken, bu karşılaşmalarda rakip filelere yedi gol atmıştı.

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