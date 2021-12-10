Real Madrid ve Barcelona, 2 milyar euro'luk anlaşmayı yargıya taşıyor

La Liga yönetimi, bir süre önce CVC Capital Partners isimli şirketle 2 milyar euro değerinde bir ortalık anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre şirket, önümüzdeki 50 yıl boyunca La Liga'nın yayın ve sponsorluk gelirlerinde %8.2 oranında hisse sahibi olacak. Karşılığında ise kulüplere ciddi bir nakit akışı sağlanacak.

Reuters'ın haberine göre, İspanya'da birinci ve ikinci ligde mücadele eden 42 kulübün onayına sunulan anlaşmaya 37 kabul ve dört ret oyu çıktı. Adı açıklanmayan bir kulüp ise çekimser oy kullandı. Anlaşmayı veto eden kulüplerin Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve Ibiza olduğu belirtildi.

Oylamada gereken üçte ikilik çoğunluğun sağlanmasıyla anlaşmanın yürürlüğe girmesinin önünde bir engel kalmadı.

Kulüpler birkaç hafta içinde ödemenin 400 milyon euro'luk kısmına erişim sağlayabilecek. Bu miktarın %70'i altyapıya, %15'i borçlara, kalan %15'lik kısmı ise transfere harcanabilecek. Ödemelerin üç yıllık bir sürede tamamlanması öngörülüyor.

Mahkeme yolu gözüktü

La Liga yönetimiyle uzun süredir anlaşmazlık yaşayan İspanya Futbol Federasyonu da anlaşmaya karşı çıkan dört kulübe destek veriyor.

Guardian'ın haberine göre; anlaşmanın ligin geleceğini ipotek altına aldığını ve İspanyol futboluna zarar vereceğini öne süren Real Madrid ve Barcelona konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Pandeminin ardından büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan ve bu nedenle Lionel Messi'yle yeni sözleşme imzalayamayan Barcelona, tüm bu olumsuz koşullara rağmen ısrarla anlaşmaya karşı çıkmayı sürdürüyor.

Konuyla ilgili bir demeç veren La Liga başkanı Javier Tebas ise anlaşmayı, "La Liga tarihi ve ligde yer alan kulüpler için bir dönüm noktası" olarak niteledi.

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