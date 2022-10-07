Eski futbolcuların üçte ikisi, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den daha iyi bir kariyere sahip olduğuna inanıyor.

Ronaldo ile Messi rekabeti dünya futboluna yıllardır hükmediyor

Emekli oyuncular, Ronaldo'nun Messi'den daha iyi bir kariyere sahip olduğuna inanıyor

Ancak sahada Lionel Messi ile oynamayı tercih ediyorlar

NE OLDU? The Athletic tarafından yapılan bir ankete göre; emekli futbolcuların yüzde 66'sı Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den (%34) daha iyi bir kariyere sahip olduğuna inanıyor. Ancak iki yıldız arasından hangisiyle birlikte forma giymeyi daha çok isteyecekleri sorulduğunda Lionel Messi'yi tercih ediyorlar. (%72 Messi, %28 Ronaldo)

MESSI İLE RONALDO'NUN KARİYER İSTATİSTİKLERİ: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gerek ligde gerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, gerekse millî arenada birçok kez karşı karşıya geldi. Arjantinli ve Portekizli arasındaki rekabet hala devam ediyor. Ronaldo ve Messi'nin tüm kariyer istatistiklerini linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

ANKETE KİMLER KATILDI? The Athletic tarafından yapılan ankete 100'den fazla emekli oyuncu katıldı.

Daha fazlası