Dünya futbolunun iki yıldızı Kylian Mbappe ile Erling Haaland, bugüne dek kaç kupa kazandı, kaç gol attı, kaç asist yaptı?

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo ikilisinden kimin daha iyi olduğu sorusu, yaklaşık yirmi yıldır futbol dünyasının en sıcak tartışma konusuydu. İki efsane, hem kulüp hem de milli düzeydeki inanılmaz istatistikleriyle göz doldurdular ancak artık otuzlu yaşlarının ortasındalar.

Kylian Mbappe ile Erling Haaland, Messi ile Ronaldo'dan kalan mirası devralmak için hazırda bekliyorlar. Fransız yıldız ile Norveçli, gelecekte istatistikleri alt üst etmek için yarışta.

Peki Kylian Mbappe ile Erling Haaland arasından hangisi daha iyi istatistiklere sahip? Geleceğin G.O.A.T'ı hangisi olacak? Haydi öğrenelim!

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Kulüp golleri

Kylian Mbappe Sezon Erling Haaland 4 2015/16 0 26 2016/17 4 21 2017/18 12 39 2018/19 5 30 2019/20 44 42 2020/21 41 46 2021/22 30 11 2022/23 19 219 Toplam 156

Her iki yıldız da profesyonel kariyerine 2015/16 sezonunda başladı. Mbappe, Ligue 1'de Monaco için mücadele ederken Haaland, Norveç ekibi Bryne'nin formasını giyiyordu.

Kylian Mbappe en gollü sezonunu, PSG formasıyla kaydettiği 46 gollük performansıyla 2021/22'de geçirdi. Haaland ise 2019/20 sezonunda RB Salzburg ve Dortmund formalarıyla toplamda 44 gol atmıştı.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Kulüp asistleri

Kylian Mbappe Season Erling Haaland 3 2015/16 0 14 2016/17 1 15 2017/18 4 17 2018/19 1 18 2019/20 10 11 2020/21 12 26 2021/22 8 0 2022/23 3 104 Toplam 39

Kylian Mbappe asist sayılarıyla Erling Haaland'a karşı açık bir üstünlük kurdu. Fransız yıldız şimdiden 100'ün üzerinde asist sahibi. Ancak bu yarışta saha içindeki rolleri de unutmamak gerek.

PSG yıldızı 2021/22'de 26 asist ile en çok asist yaptığı sezonu geçirirken Norveçli, 2020/21'de 12 asist yaparak zirveye çıktı.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Milli takım maç ve goller

Mbappe İstatistikler Haaland 59 Maç 23 28 Gol 21

Kylian Mbappe, milli formayla ilk maçına 2017'de çıktı ve bir yıl sonra Fransa ile Dünya Kupası'nı kazandı.

Erling Haaland ise milli formayla ilk çıkışını 2019'da yaptı ancak henüz büyük bir turnuvada kupa sahibi olamadı.

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Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Kulüp kupaları

Mbappe Kupalar Haaland 5 Lig şampiyonlukları 1 7 Kupa turnuvaları 2 - Avrupa kupaları -

Kylian Mbappe şimdiye kadar kariyerinde beş lig şampiyonluğu yaşadı ve yedi kez kupada zafere ulaştı. Beş lig şampiyonluğunun dördünü PSG, birini Monaco ile aldı.

Haaland ise iki lig şampiyonluğu, iki kupa şampiyonluğu yaşadı. Norveçli, lig şampiyonluğunu RB Salzburg ile yaşadı.

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Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Milli kupalar

Mbappe Kupalar Haaland 1 Dünya Kupası - - Euro - 1 Uefa Uluslar Ligi -

Kylian Mbappe, Erling Haaland'a kıyasla Fransa gibi güçlü bir takımla mücadele ediyor.

PSG oyuncusu şimdiye kadar kariyerinde iki büyük milli kupa kazandı. Fransa'nın 2018'de Dünya Kupası'nı ve 2020-21'de UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmasına yardım etti.

Erling Haaland ise henüz milli formayla bir kupa kazanmış değil.