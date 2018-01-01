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Ronaldo ve Messi'nin kariyer istatistikleri

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Dünya futbolunun iki süperstarı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bugüne dek kaç kupa kazandı, kaç gol attı, kaç asist yaptı?

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, gerek ligde, gerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, gerekse milli arenada birçok kez karşı karşıya geldiler.

30 yaşındaki Arjantinli Lionel Messi ve 33 yaşındaki Portekizli Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet tüm ateşiyle devam ediyor.

Ronaldo ve Messi'nin kariyer istatistiklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

Editörün Seçtikleri

 

Lionel Messi

Yaş: 31

Cristiano Ronaldo

Yaş: 33

 
Toplam Maç 784 936 Toplam Maç
Toplam Gol 637 670 Toplam Gol
Toplam Asist 264 215 Toplam Asist
Maç - Kulüp 656 782 Maç - Kulüp
Gol - Kulüp 572 585 Gol - Kulüp
Asist - Kulüp 224 187 Asist - Kulüp
Maç - Milli 128 154 Maç - Milli
Gol - Milli 65 85 Gol - Milli
Asist - Milli 40 28 Asist - Milli
Hat-trick 49 51 Hat-trick
Kupa 34 28 Kupa

Not: Veriler son olarak 21 Aralık 2018 tarihinde güncellenmiştir.

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