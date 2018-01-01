Ronaldo ve Messi'nin kariyer istatistikleri
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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, gerek ligde, gerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, gerekse milli arenada birçok kez karşı karşıya geldiler.
30 yaşındaki Arjantinli Lionel Messi ve 33 yaşındaki Portekizli Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet tüm ateşiyle devam ediyor.
Ronaldo ve Messi'nin kariyer istatistiklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
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Lionel Messi
Yaş: 31
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Cristiano Ronaldo
Yaş: 33
|Toplam Maç
|784
|936
|Toplam Maç
|Toplam Gol
|637
|670
|Toplam Gol
|Toplam Asist
|264
|215
|Toplam Asist
|Maç - Kulüp
|656
|782
|Maç - Kulüp
|Gol - Kulüp
|572
|585
|Gol - Kulüp
|Asist - Kulüp
|224
|187
|Asist - Kulüp
|Maç - Milli
|128
|154
|Maç - Milli
|Gol - Milli
|65
|85
|Gol - Milli
|Asist - Milli
|40
|28
|Asist - Milli
|Hat-trick
|49
|51
|Hat-trick
|Kupa
|34
|28
|Kupa
Not: Veriler son olarak 21 Aralık 2018 tarihinde güncellenmiştir.