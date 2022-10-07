İlkay Gündoğan'ın eşinin Manchester'daki yemekler hakkındaki şikayetine, bir restoranın ortağı olan Guardiola'dan yanıt geldi.

Sara Arfaoui, Manchester'daki yemekler hakkında şikayet etti

Gündoğan'ın eşinin yorumu sert eleştirildi

Manchester'da bir restoranın ortağı olan Guardiola da Sara'ya yanıt verdi

NE OLDU? İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Instagram'da yaptığı paylaşımda Manchester'daki restoranlar hakkında şikayetçi oldu. Şehirdeki 'korkunç yemeklerden' bıktığını söyleyen Sara, "Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri iyi değil. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var. Her şey donmuş. Belki Londra’da olabilir ama Manchester’da hiçbir şey yok" dedi. İlkay Gündoğan'ın eşinin bu açıklamasına bazı İngilizler sosyal medyada tepki gösterdi. Sara'nın açıklamaları ve gelen tepkiler Manchester'da bir Tapas restoranın ortağı olan Guardiola'ya da soruldu.

GUARDIOLA NE SÖYLEDİ? Basın toplantısında konuşan Guardiola, tepkileri ciddiye almadı ve "İlkay artık sezonun geri kalanında bir dakika bile oynayamayacak!" diyerek güldü. Manchester City'nin patronu sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki Sara ve İlkay'ı güzel yemek yiyebilecekleri TAST'a davet edeceğim."

MANCHESTER CITY'YI NE BEKLİYOR? Pep Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig'de 8 Ekim'de Southampton'ı ağırlayacak ve 11 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a misafir olacak.

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