Lionel Messi imzayı atana kadar Barcelona ile antrenmana çıkmayacak

Barcelona ile beş yıllığına yeniden anlaşan Lionel Messi, sözleşme resmileşene kadar takımla birlikte çalışmayacak.

Barcelona’da Messi krizi hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Arjantinli yıldızın kulüpte kalmak istediği netlik kazansa da, bir türlü maaş sınırının altına inemeyen Katalan ekibi, Messi’yle kontrat imzalayamıyor.

Arjantin ile Copa America’yı kazanan Messi, turnuvanın ardından tatile çıkmıştı. 34 yaşındaki oyuncu 2 Ağustos’ta tatilden dönecek. Ancak Messi’nin devam eden hazırlık kampına katılması şimdilik mümkün gözükmüyor.

Barcelona, Copa America’da mücadele eden üç oyuncusuna 2 Ağustos’a kadar izin vermişti. Bu isimlerden Sergio Agüero ve Emerson takıma katıldı.

Vakit daralıyor

Basında Messi’nin kontrat imzalamadan takımla antrenmanla çıkabileceğine dair haberler yer almıştı. Bu senaryo oyuncu sakatlıklara karşı sigortalı olduğu sürece yasal çerçevelerin içinde. Ancak kulüp yaptığı açıklamayla bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğini netleştirdi.

Pazartesi gününden itibaren Messi ve Barcelona için geri sayım başlayacak. La Liga’da yeni sezonu 15 Ağustos’ta Real Sociedad maçı ile açacak olan Barcelona’nın fazla vakti yok.

Tüm bu olumsuz koşullara rağmen, tatilde bile bireysel çalışmalarını ara vermeden sürdüren Messi, sezona hazır girebilmek için elinden geleni yapıyor.

İki yıl önce sezona hazır girememişti

2019’da Copa America sonrası bir sakatlık yaşayan Messi, ligde ilk dört hafta forma giyememiş, sonrasında La Liga’yı 33 maçta 25 golle tamamlamıştı. Bu, Messi’nin 2008/09 sezonundan bu yana ligde en az gol attığı sezon olmuştu.

Messi son beş yılda sadece bir kez La Liga’da 30 golün altında kaldı (2019/20). Fakat o sezon ligde 22 asist yaparak kariyerinin en yüksek asist sayısına ulaştığını belirtmekte de fayda var.

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