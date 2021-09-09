Lionel Messi: Dünyanın en iyisi değiliz

Bu yaz Copa America'da zafere ulaşan Arjantinli yıldız dünyanın en iyisi olmadıklarını söylüyor.

Lionel Messi, Copa America'yı kaldırmanın kariyerinin en güzel anlarından biri olduğunu söylerken medyanın kendilerini "başarısız" ilan ettiğini vurguluyor.

Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan 34 yaşındaki yıldız, bu yaz Arjantin Milli Takımı ile ilk kupasını kaldırdı.

Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Messi ve arkadaşları, Arjantin'in turnuvadaki 28 yıllık hasretine son verdi ve 15. kupayı ülkelerine kazandırdı.

Lionel Messi ne söyledi?

Ülkesi Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren Messi, Bolivya ile oynayacakları maç öncesi ESPN'e konuştu.

Copa America'da Brezilya karşısındaki zaferlerini değerlendiren Messi bu kupayı kazanmanın zor olduğunu söylüyor:

"Muhteşem bir grubumuz var."

"Birçok şey yaşadım, Barcelona'da da kupalar kazanmalıydım. Hepsi birbirine eşit ancak milli takımla yaşadığım onca mücadeleden sonra bir şey kazanmak çok özeldi."

34 yaşındaki yıldız, Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni için de güzel sözler söylüyor:

"Zor bir anda milli takımı ayağa kaldıran ve inanarak yavaş yavaş bir şeyler inşa eden kişi Scaloni'ydi. Her zaman ne istediğini biliyordu."

Ayrıca Messi herhangi bir kupa kazanamadıkları için medyanın bu zamana kadar kendilerini başarısız ilan etmesine de gönderme yaptı:

"Dünyanın en iyisi değiliz. Daha önce de en kötüsü değildik, şimdi de en iyisi değiliz."

Arjantinli yıldız, taraftarlar olmadan Copa America'yı kazanmanın buruk bir sevinç olduğunu söylüyor:

"Salgından dolayı statların dolu olmaması üzücüydü. Şimdi şampiyon bir takım olarak taraftarın karşısına çıkacağız. Bu bizim için muhteşem bir an olacak ve bundan zevk almak istiyoruz."

Öte yandan Messi ülkesiyle kupa kaldırmasının ardından ailesi ile birlikte mutlu bir tatil geçirdiğini itiraf ediyor: "İlk günden son güne kadar mutlu bir tatildi. Daha öncekiler gibi ilk 15 günü acı içinde geçen bir tatil değildi."

Arjantin'i ne bekliyor?

Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri kapsamında Arjantin, 3 Eylül'de Venezuela ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

5 Eylül'de Brezilya ile 0-0 berabere kalan Lionel Messi ve arkadaşları, 10 Eylül'de Bolivya'yı konuk edecek.

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