Leonardo Bonucci, Manchester City'nin kendini transfer etmek istediğini açıkladı

Juventus'un savunma oyuncusu, Pep Guardiola'nın İtalyan oyuncuyu Etihad'a getirmek istediğini açıklıyor.

Leonardo Bonucci, Manchester City'nin geçen yıl kendisini transfer etmek istediğini açıklarken, Declan Rice'ın bir yorumunun İtalya'yı kızdırarak Euro 2020 zaferinde ilham verdiğini söyledi.

Bonucci, 2010 yılında Juventus'a katılmadan önce İtalya'da Viterbese, Inter, Genoa ve Bari ile kariyerini doldurdu.

Defans oyuncusu ayrıca 2017-18'de AC Milan forması giydi, ancak çalkantılı bir sezonun sonunda Juve'ye yeniden katıldı.

Leonardo Bonucci ne söyledi?

Premier Lig'e gitmek için birçok fırsat yakalayan Bonucci, beş yıldır Manchester City'de Pep Guardiola'nın radarında olduğunu iddia etti.

The Athletic'e konuşan Bonucci, Guardiola'ya olan hayranlığının bir noktada meyve verdiğini söylüyor:

"Pep Guardiola'nın antrenörüm olması gibi bir hayalim vardı. Bu hayale en yakın olduğum zaman 2016 yılıydı. City'e katılmanın eşiğindeydim. En son ayrıntılara kadar inmiştik ve sonra Juventus beni satmamaya karar verdi."

"Juve ile devam etmeye karar verdik. Daha sonra AC Milan'a gittiğimde tekrar City'e gitme şansım vardı ama bunun olması için engeller vardı. Milan'a da söz vermiştim."

"Geçen yıl Pep ile tekrar konuştum.

Beni istedi ama ben ona 'Juventus benim evim. Burada mutluyum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum' dedim."

Juventus'un bir üyesi olmak şu anda kariyerimde yapabileceğim en heyecan verici şey."

Rice'ın yorumu, İtalya'yı Euro 2020'de 'kızdırdı'

Juventus'un yıldızı, İngiltere taraftarlarının ve Declan Rice'ın yorumlarının ardından kendilerini kanıtlama arzusuyla körüklendiklerini ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandıklarını anlattı:

Bonucci, İtalyan takım arkadaşlarının, tüm yaz İngilizler tarafından söylenen "Eve Geliyor" şarkısını duyduktan sonra "kızgın" olduğunu söylüyor:

"İspanya maçına kadar buna pek dikkat etmedik."

"Sonra içimizdeki öfke yükselmeye başladı. Onlara finalin henüz oynanmadığını göstermek istedik.

Daha önce kazanmamış olmaları. Bu şarkıyı tekrar tekrar duymak ve Declan Rice'ın İngiltere'nin kazanmak için bizden 10 kat daha motive olduğunu söyleyen yorumu… Şey, bunlar genç oyuncuların yaptığı türden hatalar.

Bir şeyi bir başkasından daha fazlasını istediğini ya da bir başkasından daha iyi olduğunu asla söylememelisin."

“Kendinizi her zaman rakibinizle aynı seviyeye koymalı, düşük profilde kalmalı ve doğru anda vurmalısınız. Yaptığımız buydu. Hiçbir zaman kazanacağımızı söylemedik, sadece sonuna kadar gitmekten ve doğru sonucu almaktan bir santim uzakta olduğumuzu söyledik. Bu konuda hiçbir zaman önyargılı olmadık.

Mütevazı kaldık ve farkı yaratan da bu oldu. Arkamızda harika bir ekip, harika bir teknik adam ve harika bir kadro vardı. Ülkemize ve kendimize böyle bir mutluluk vermek gerçekten özel bir şeydi."

Daha fazlası