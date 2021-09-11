Leicester City’nin yıldızı, Real Madrid ve Barcelona’nın radarında

Premier Lig’in dikkat çeken ekibi Leicester, yıldızını İspanya’ya kaptırabilir.

Brendan Rodgers yönetiminde İngiltere Premier Lig’in “Büyük Altılı’sını” zorlayan en büyük tehditlerden biri olan Leicester, kadrosundaki oyuncuları parlatmasıyla da dikkat çekiyor.

Yakın geçmişte Ben Chilwell’i Chelsea’ye 45 milyon sterlin’e satan İngiliz ekibi, önümüzdeki sene bir yıldızını daha Avrupa’nın devlerine satabilir.

Real Madrid ve Barcelona, Tielemans için yarışıyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı yayında Youri Tielemans ile Real Madrid ve Barcelona’nın ilgilendiği, ayrıca oyuncuyu Manchester United’ın da yakından takip ettiğini belirtti.

Ayrıca Romano, 24 yaşındaki Tielemans’ın önümüzdeki yaz transfer dönemindeki en revaçta isimlerinden biri olması beklediğini ileri sürdü.

İspanyol basınından AS’ta yer alan haberde ise, Leicester’ın yıldız oyuncu satmak zorunda olmadığı belirtilirken, Paul Pogba’nın durumuna göre Manchester United’ın daha ısrarcı olabileceği dile getirildi.

Manchester United’la bir yıllık sözleşmesi kala Pogba, henüz yeni kontrat konusunda kulübüyle anlaşmaya varamadı. Fransız yıldızın adı Paris Saint-Germain ile de anılmıştı.

Tielemans’ın kariyeri

Leicester’ın Monaco’dan kiraladığı ve 2018 yılında da bonservisini aldığı Belçikalı orta saha, Leicester formasını toplamda 113 maçta giydi ve 18 gol kaydetti.

Leicester’ın Community Shield zaferinde de büyük pay sahibi olan oyuncu, Manchester City karşısındaki finalde takımının tek golünü kaydetmişti.

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