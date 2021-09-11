Boateng'ler ters düştü | Kevin-Prince Boateng: Kardeşim Jerome ile artık işim olmaz

Lyon'un Alman yıldızı Jerome Boateng'in mahkeme kararı futbolcu kardeşleri ayrı düşürdü.

Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng ile bundan sonra görüşmeyeceğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde eski kız arkadaşı Sherin Senler'e şiddet uyguladığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Jerome Boateng suçlu bulundu.

Münih bölge mahkemesi tarafından Boateng'e kasten yaralama ve hakaretten toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.

Kevin-Prince Boateng ne söyledi?

Mahkeme kararının ardından Bild'e konuşan eski Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome'yi affetmeyeceğini söylüyor:

"Hayatım boyunca kendimi kardeşim Jerome'dan hep uzak tuttum. Kadına şiddetten nefret ediyorum.

Alman yasalarına değer veriyorum ve saygı duyuyorum.

Kardeşimin eylemleriyle özdeşleşmiyorum bu yüzden bundan sonra da artık onunla hiçbir ilgim olmaz"

Ne yaşandı?

2018 yılında yaşanan olayda Sherin Senler, Jerome Boateng'den şikayetçi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Boateng için savcı 1 yıl 6 ay hapis talep ederken Münih yerel mahkemesi en üst sınırdan para cezasını uygun gördü.

Alman Bild gazetesi geçen yıl, Boateng’in tatildeyken Senler’e küçük bir cam mumluk fırlattığını ve dudağında yaraladığını yazdı.

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi model Kasia Lenhardt ise 2021'in şubat ayında ölü bulundu.

33 yaşındaki Jerome Boateng, kariyerine Lyon'da devam ediyor.

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