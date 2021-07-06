Leeds United, Barcelona'nın sol bekini transfer etti

Premier Lig ekibi, Junior Firpo'yu renklerine bağladı.

Leeds United, Barcelona'dan Junior Firpo'yu 18 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattı. İspanyol sol bek, Premier Lig ekibi ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

Böylelikle Leeds United, takımdan ayrılan Ezgjan Alioski'nin yerini Firpo'yu transfer ederek doldurmuş oldu.

Firpo, son iki sezonu Camp Nou'da geçirdi ve Barcelona ile 41 maça çıktı.

Ne söylendi?

Leeds United'ın resmî internnet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyazlar, açıklanmayan bir ücret karşılığında İspanyol takımı FC Barcelona'dan 24 yaşındaki oyuncu için bir dizi rekabeti geride bıraktı.

"Karantina döneminin ve tıbbi tedavisinin tamamlanmasının ardından bek oyuncusu, Elland Road'da 2025 yazına kadar sürecek dört yıllık bir anlaşma imzaladı.

"Dominik Cumhuriyeti'nde doğan Firpo, genç yaşta İspanya'ya taşındı ve Real Betis'te ilk atılımını yaptı.

"İlk La Liga başlangıcını Şubat 2018'de Betis'in Deportivo La Coruna'ya karşı 1-0 kazandığı zaferle yapan bek oyuncusu, Estadio Benito Villamarin'de düzenli bir ilk 11 oyuncusu oldu.

"2018-19 sezonunda Betis formasıyla çıktığı 29 maçta beş asist ve üç golle dikkatleri üzerine çeken Firpo, İspanya 21 Yaş Altı kadrosuna çağrıldı ve 2019 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanmalarına yardımcı oldu.

"Turnuvanın ardından, Ağustos 2019'da, Nou Camp'ta beş yıllık bir anlaşma imzalayarak Barcelona tarafından transfer edildi.

"Son iki sezonda 41 kez Barcelona forması giyerek Copa Del Rey'i kazanmalarına yardımcı oldu.

Firpo, Leeds'in yaz transfer dönemindeki üçüncü imzası oldu ve Elland Road'da geçireceği süre boyunca üç numaralı formayı giyecek."

Barcelona ne söyledi?

Katalanlar, Firpo'yu İngiltere'ye götüren anlaşmaya yüzde 20'lik bir satış maddesinin dahil edildiğini ve aynı zamanda ilgili ücreti doğruladığını açıkladı.

Goal, geçen hafta gelecek vadeden defans oyuncusu için bir anlaşma olduğunu ortaya çıkarmıştı. Barça, maaş sınırında yer açmak için yedek oyuncuları gönderme sürecinde.

Camp Nou'da yeni transferler Memphis Depay, Sergio Agüero ve Eric Garcia'nın forma giymesine ve Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanmasına olanak sağlayacak maddi bir çıkış yolu aranıyor.

Bu bağlamda Barça'nın birçok oyuncusunu göndermesi gündemde.

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