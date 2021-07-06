ÖZEL | Eric Garcia: “Bonucci ve Chiellini gibi efsanelere karşı oynamak özel bir deneyim olacak”

Barcelona’nın genç stoperi, Euro 2020’deki İtalya maçı öncesinde Goal’ün sorularını yanıtladı.

Manchester City’den ayrılan Eric Garcia, gelecek sezon altyapısından yetiştiği Barcelona’nın formasını giyecek. 20 yaşındaki başarılı stoper ile milli takımda yaşadıklarını, Guardiola-Luis Enrique benzerliğini ve Barcelona'yı konuştuk.

City ile sözleşme yenilememekteki ısrarı, Pep Guardiola’nın ona hakettiğinden daha az süre vermesine yol açmıştı. 2020/21 sezonunda sadece 858 dakika sahada kalan Garcia, buna rağmen milli takımda Luis Enrique’nin güvenini kazanmayı başardı.

Genç yaşı ve fotoğraflar çekilirken çıkardığı gözlükleri ona bir öğrenci havası veriyor.Euro 2020 onun ilk büyük turnuva deneyimi. Buna karşın Slovakya ve Hırvatistan maçlarına ilk 11’de başladı ve toplam 143 dakika sahada kaldı. Garcia ve İspanya, Salı günü final için İtalya karşısına çıkacak.

Milli takıma çağrıldığını nasıl öğrendin?

“Antrenmandaydım. Önceki gün maç yapmıştık, haberi antrenman sırasında aldım. Juanma Lillo bana bir işaret yaptı, antrenman bittikten sonra yanımıza gelip dördümüzü de kutladı (Garcia, Laporte, Rodrigo Hernández ve Ferran Torres).”

Fazla forma şansı bulamadığın bir sezonun ardından senin için sürpriz oldu mu?

“Evet, fazla oynamadığım doğru, bu nedenle emin değildim. Ama teknik direktörümüz bana her zaman güvendi. Haberi duyduğumda çok sevindim, Luis’e (Enrique) müteşekkirim.”

Luis Enrique’nin kariyerindeki rolü ne?

“Başından beri bana gösterdiği güven için teşekkür ediyorum. Her futbolcu oynamak ister, ama benim durumum biraz farklıydı, buraya gelip dakika almayı beklemiyordum. Sahaya çıktığımda özgüvenimi geri kazanmaya çalıştım.”

“Luis Enrique ile Guardiola birbirine çok benziyor”

Guardiola’yla arasında benzerlik var mı?

"Epey benziyorlar, oyuna dair yaklaşımları aynı; topa sahip olma ve pres konusunda takıma ilettikleri net bir mesaj var.”

Kendini üçlü savunmada mı, dörtlü savunmada mı daha rahat hissediyorsun?

“Gerçekten umursamıyorum. Teknik direktör bana ne derse onu yapmak zorundayım.”

Aranın en iyi olduğu Barcelonalı oyuncu kim?

“Bir bir takımız, başarının anahtarlarından biri bu. İlk andan itibaren birlik ve beraberlik içindeyiz. Pedri, Ferran [Torres], Dani Olmo gibi isimlerle U21 ve U19’da birlikte oynamıştım, ama kadrodaki herkes kaynaşmış durumda.”

Busquets’le neler konuştun? O Barcelona’nın da lider isimlerinden biri.

“İlk geldiğimde Barça hakkında biraz konuştuk, ama çok uzun değil. Avrupa Şampiyonası’na odaklanmış durumdayız.”

Pique’yle temasın oldu mu?

“Hayır, onunla konuşmadım.”

Wembley’de oynamak iyi bildiğin bir his.

“İspanya, Luis Enrique ile burada İngiltere’ye karşı oynadı, herkes bu deneyime sahip. City ile Wembley’de finaller oynama şansı yakaladım, ama milli takımla buraya çıkmak daha özel olacak.”

İtalya oldukça formda.

“Onlar da bizim gibi tiki-taka futbolu oynuyor. Sahanın her alanında ilgi çekici oyuncuları var. Savunma oyuncularının hücuma çıkmayı sevdiğini biliyoruz. Belki süperyıldızları yok, ama kadrolarındaki tüm oyuncular kaliteli. Bu onları daha tehlikeli yapıyor.”

Bonucci 34, Chiellini 36 yaşında, sen ise 20 yaşındasın.

“Bonucci ve Chiellini gibi efsanelere karşı oynamak özel bir deneyim olacak. İlerleyen yaşlarına rağmen üst seviyede kalmayı sürdürüyorlar.”

"Messi tarihin en iyisi"

Laporta ve Koeman ile konuştun mu?

“Laporta ile imza töreninde konuştum, Koeman ile henüz görüşmedim.”

Maaş limitiyle ilgili yaşanan sorunların Barcelona’ya transferini engelleyebileceği konusunda endişelendin mi?

“Bu konuda bilgim yok.”

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Sence Messi takımda kalacak mı?

Umarım kalır. Onun ne kadar iyi olduğunu söylemeye gerek yok, tarihin en iyi oyuncusu. Umarım onunla aynı soyunma odasını paylaşabilirim.”

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