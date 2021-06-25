Leandro Paredes Juventus'u neden reddettiğini açıkladı

Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen 26 yaşındaki oyuncu, 2011'de Juventus'tan transfer teklifi aldığını söyledi.

PSG'nin Arjantinli yıldızı Leandro Paredes, kariyerine ilişkin bir itirafta bulundu. 2011'de ülkesinde Boca Juniors forması giydiği dönemde İtalyan devi Juventus'tan transfer teklifi aldığını belirten Paredes, kendisini transfer etmek isteyen yetkililerin Andrea Pirlo'nun yerine geçmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

Kariyerinin o bölümünde rakip kaleye daha yakın bir bölgede görev yaptığını ve Pirlo'nun yerine geçme fikrinin kendisine hayal gibi geldiğini aktaran Paredes, o dönemde böyle bir rolde görev yapmayacağını düşündüğünü belirtti. Juventus yetkililerinden gelen teklifi geri çeviren Parades, "Onlara deli olduklarını söyledim ama bu büyük bir hataydı" dedi.

Arjantin'in en önemli isimlerinden

Bu tekliften üç yıl sonra kiralık olarak Chievo'ya transfer olan ve Serie A'ya ilk adımını 2014'te atan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha sonrasında Roma ve Empoli formaları giymişti. 2017'de Roma'adn Rus ekibi Zenit'e 23 milyon euro karşılığında transfer olan Paredes'in elit seviyeye dönmesi ise 2019'da 40 milyon euro karşılığında olmuştu.

Geride bıraktığımız sezonda 21'i lig maçı olmak üzere 35 maçta şans bulan Paredes takımının Ligue 1'de ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmasını sağlayamamıştı. Arjantin Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan Paredes, takımının Copa America'da oynadığı iki karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

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