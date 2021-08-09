Laporta’ya Messi suçlaması: Elinden geleni yapmadı

Barcelona’da Lionel Messi'nin gidişiyle yaşanan depremin yankıları devam ediyor.

Messi krizinin ardından Barcelona yönetiminden istifa eden Jauma Llopis, yaptığı sert açıklamalarla başkan Juan Laporta’ya yüklendi.

Barcelona’da bir üniversitede profesörlük yapan Llopis, Laporta’yı Messi’yi takımda tutmak için yeterli çabayı göstermemekle suçladı.

Ne söyledi?

Cadena SER’e konuşan Llopis, Messi’yle ilgili süreçte yapılan hatalara dikkat çekti.

“66 yıldır bu kulübün üyesiyim. Barcelona taraftarlarının düşüncelerini özgürce dile getirebilmek için görevimden istifa ettim. Taraftarlar şeffaf olunmasını istiyor, ama bu yapılmadı. Leo bile, ‘yapılabilecek her şeyi yapmadılar’ demişti.”

“Tarih Laporta’yı Messi’yi Barcelona’dan gönderen başkan olarak hatırlayacak.”

“Süreç çok kötü yönetildi. Messi ile başkan arasında esen soğuk rüzgarların farkına varmak zor değil. Bize doğrular söylenmedi, Florentino Perez ile Laporta arasında konuşulanları bilmek istiyoruz.”

“Süper Lig ilginç bir proje, fakat bu projeyle ilgili çok fazla belirsizlik var. Real Madrid başkanıyla bu kadar yakınlaşarak ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum.”

“Barcelona taraftarları Messi’nin gidişine ağlarken, Laporta balık lokantasında Real Madrid başkanıyla yemek yiyordu. Bu iyi bir imaj değil.”

Kriz yönetimini eleştirdi

Llopis, Barcelona’nın geleceğiyle ilgili endişelerini de dile getirdi.

“Kısa vadede gelir elde etme konusunda sorunlarımız var. Messi’nin maaş yükü kayboldu, ama elimizdeki en önemli varlığı kaybettik. Kadroda şişkin kontratlı birçok oyuncu var.”

“Kulüpte bu krizi yönetebilecek bir isim yok. Ferran Reverter harika bir CEO, ama bu tip konularda tecrübesi yok ve Barça’da işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor. Umtiti, Coutinho gibi isimler hala takımdayken, Messi’yi giderleri azaltmak uğruna kapı dışarı ettik.”

Laporta aksini söylemişti

Barcelona Başkanı Juan Laporta, Messi’nin ayrılığıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemiş ve Arjantinli yıldızı takımda tutabilmek için her yolu denediklerini söylemişti.

Laporta, Messi’nin iki yıllık maaşını beş yıla yayan bir ödeme planı yaptıklarını, ancak La Liga’nın bu çözüme onay vermediğini belirtti.

La Liga tarafından belirlenen maaş sınırının üzerinde yer alan Barcelona, bu nedenle Messi’yle anlaşmasına rağmen sözleşme imzalayamadı.

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