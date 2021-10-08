Barcelona Başkanı Laporta, Neymar'ı tekrar transfer etmek için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Lionel Messi’yi kaybeden Barcelona, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Katalan ekibi, sahada alınan kötü sonuçların yanı sıra ekonomik açıdan da büyük sıkıntılar yaşıyor.

Ancak Barcelona Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz yaz eski oyuncuları Neymar için girişimde bulunduklarını açıkladı.

Neler söylendi?

RAC1 Radio’ya konuşan Laporta, Messi’nin ayrılığından sonra zayıflayan kadrolarını güçlendirmek amacıyla Neymar’ı transfer etmek için elinden geleni yaptıklarını açıkladı.

Brezilyalı yıldız, geçen sezon Fransız ekibiyle sözleşmesini uzatmıştı.

“Bana Neymar’ın takımda kalamayacağını söylediler ama sonunda ikna ettiler.”

“Beni kandırmadılar. Futbolda işler böyle yürüyor, daha yüksek teklifi veren taraf kazanır.”

Neymar’ın PSG kariyeri

2012-2017 yılları arasında Barcelona’da top koşturan ve sayısız başarı kazanan Neymar, ardından rekor bedelle Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu.

Şu ana dek Fransız ekibinin formasını 123 maçta terleten yıldız oyuncu, 88 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Neymar, 2021-22 sezonunda oynadığı yedi maçta ise bir gol iki asistlik performans gösterdi.

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