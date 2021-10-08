Ferran Torres, Barcelona iddiaları hakkında konuştu

Manchester City oyuncusu Fernan Torres, ara transfer döneminde Barcelona'ya kiralanacağı dedikodularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kış transfer döneminde kiralık olarak Barcelona'ya gideceğine dair hakkında söylentiler çıkan Ferran Torres, bu tür söylentilerin her zaman olduğuna dikkat çekiyor ve spekülasyonları sıradan buluyor.

Manchester City'nin forveti, Valencia'da üst seviyeye çıktığından beri La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona'nın radarında.

2020'de yaptığı büyük çıkıştan sonra Real ve Barça onu transfer edemedi çünkü yarışı Manchester City kazandı.Ancak kış transfer dönemi öncesinde Torres için Camp Nou sesleri yükseliyor.

Ne söylendi?

Radioestadio Noche'ye konuşan İspanyol futbolcu, "Barcelona'ya transfer olacağım konusunda, neredeyse her gün yeni bir söylenti çıkıyor" diyerek bu haberleri görmezden geldiğini belirtti.

İngiltere'deki yaşamından da bahseden Ferran Torres şu şekilde konuştu: "Manchester'ı daha fazla tanımak için dışarıya çıkmaktan keyif alıyorum. Bu şehirde, yapılacak çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Manchester'daki tek olumsuz konu ise havanın sürekli kapalı ve yağışlı olması."

Torres, Man City'de nasıl bir performans sergiliyor?

Manchester City, Ferran Torres'i Valencia'dan 20 Milyon Euro'ya transfer etmişti. İspanyol futbolcunun özellikle hücumdaki yeteneklerinden etkilenen City, Ferran Torres'i gelecek adına iyi bir yatırım olarak görüyor.

Premier Lig'de 43 maça çıkan Ferran Torres, bu karşılaşmalarda 16 gol kaydetti. Yetenekli oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda ise 21 mücadelede görev yaparken 12 kez ağları havalandırdı.

Torres, Pep Guardiola ve Luis Enrique'den öğrenecek çok şeyi olduğunu belirtirken bu iki tecrübeli hocanın, gelişimine katkıda bulunduğuna inanıyor.

İspanyol futbolcu, birlikte çalıştığı Pep Guardiola ve Luis Enrique hakkında şunları söyledi: “Gerçek şu ki birbirlerinden çok farklı değiller. Ben, onların yanında kendimi bir sünger olarak görüyorum ve ikisinden de çok fazla şey kapmaya çalışıyorum. Bu konuda, kendimi çok şanslı hissediyorum."

"Gelişimim için iki hocamın da bana büyük katkıları olacağını düşünüyorum ve bu yüzden, şanslı olduğumun farkındayım. Dünyanın en iyi iki koçuyla çalışıyorum ve onlardan her zaman, yeni bir şeyler öğreniyorum."

Ferran Torres, final maçında oynayabilecek mi?

Jack Grealish, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez ve Phil Foden gibi yıldız isimler; Ferran Torres İngiltere'ye döndüğünde yine rekabet edeceği oyuncular olacaklar. Ancak, İspanyol futbolcu şu anda sadece İspanya Milli Takımı'yla pazar günü Fransa ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları final maçına odaklanıyor.

Euro 2020'yi kazanan İtalya'ya karşı aldıkları galibiyetin ardından, UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa ile oynayacak olan İspanya'da Ferran Torres'in, Fransızlara karşı oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Ancak, İspanyol futbolcu sert bir müdahale almadığını ve bu tür hareketlerin kendisini engellemediğini belirtiyor.

Torres, sakatlığıyla ilgili ise: "Şu anda iyi durumdayım. Pazar gününe kadar çalışmaya devam edeceğim çünkü ben bir savaşçıyım. Finalde, ne olursa olsun oynayacağım" açıklamasında bulundu.

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