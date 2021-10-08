Emre Demir: Barcelona'nın yeni genç yıldızı

Genç yıldız Emre Demir, yeteneklerini artık Barcelona'da sergileyecek...

ÖZEL | Osman Can Erkut @erkutosmancan

2019 yılında Süper Lig’de forma giydiği ilk dakikadan itibaren Türk futbolseverlerin Emre Demir’e dair tek bir beklentisi vardı: Kayserispor’da kendisini göstermesi ve Avrupa’da başarılı bir kariyere sahip olması. Aradan geçen iki yılın ardından ise herkesin beklediği o ân geldi ve Emre Demir, 2 milyon euro bedelle Barcelona’nın, La Masia’nın yolunu tuttu.

Katalan ekibi, genç yıldızın sezon sonuna kadar Kayserispor’da kalacağını açıklarken ilerleyen dönemde de Barcelona B’de forma giyeceğini duyurdu. Ayrıca Barcelona’nın Demir için belirlediği 400 milyon euro’luk serbest kalma bedeli, yetenekli ofansif orta saha oyuncusunun Katalan ekibinin gözündeki potansiyeline dair büyük sinyaller veriyor.

2004 doğumlu Emre Demir, 2018-19 sezonunun 33. haftasında oynanan Akhisar Belediyespor – Kayserispor maçının 86. dakikasında oyunda dahil olmuş ve Süper Lig’deki ilk maçına çıkmıştı. Ertesi sezonun 11. haftasında oynanan Gençlerbirliği mücadelesi ise Emre Demir adına önemli bir dönüm noktasını işaret ediyordu. 68. dakikada oyuna dahil olduktan üç dakika sonra rakip fileleri havalandıran genç yıldız, 15 yaş 9 ay ve 25 günle Süper Lig tarihinden gol atan en genç oyuncu olmuştu.

Henüz 15 yaşında Süper Lig’e damga vuran Emre Demir, alt yaş kategorilerinde de oldukça parlak istatistiklere sahipti ve adından bir hayli söz ettirmişti. Yetenekli oyuncu, futbola memleketi Manisa’da, Kuvayi Milliye Spor’da başlamıştı.

Şu anda Fatih Karagümrük’ün Başkanı olan, önceden de Kayserispor’un yönetiminde yer alan Süleyman Hurma, Spor Arena’ya verdiği röportajda Emre Demir’i nasıl transfer ettiklerini anlatmıştı. Ayrıca dönemin teknik direktörü Şota Arveladze’nin de bu süreçte önemli rol oynadığı biliniyordu. “2012 yılında, Emre Demir sekiz yaşındayken bir videosunu izledim. Ondan sonra hemen Kayseri’ye davet ettim.”

“Kayseri'de altyapı oyuncularıyla oynattık. Üst düzey bir yetenek olduğunu gördüm. Yaşını küçültmüşsün, onlarla oynuyormuş gibiydi.”

Yeteneğiyle ilk görüşte kendisini belli eden Emre Demir, bunu istatistiklerine yansıtmayı alt yaş kategorilerinde de başarmıştı. Kayserispor’da ilk önce U-14 takımında boy gösteren oyuncu, 49 maçta 49 gol bularak neler yapabileceğini kanıtlamıştı. Ardından basamakları hızlı tırmanan genç yetenek, U-15 takımının ardından U-16’da 30 maçta 10 gol atmış ve U-17 takımındaki yedi maçlık serüveninin ardından A Takım’a yükselmişti. Ayrıca bu dönemlerde Barcelona ile denemelere çıkan oyuncu, yaşı gereği transferini o dönemde gerçekleştirememişti.

Genç oyuncu TRT Spor’a verdiği röportajda o süreci şöyle anımsadı: “Barcelona altyapısına gitmiştim ve orada iki hafta kalmıştım. Oradaki ortamı çok sevdim ve kendime ‘Bir gün oraya gideceğim, o formayı giyeceğim.’ diye hedef koydum. Transferim gerçekleştiği için çok mutluyum.”

Saha içine geldiğimizde ise Emre Demir, sahaya çıkıp topu ayağına aldığı andan itibaren özel bir yeteneğe sahip olduğunu direkt olarak belli edebilen oyunculardan biri. Genç yıldız, fiziğinin ve uzun saçlarının yanı sıra etkili sol ayağıyla, durdurulması zor olan driplingleriyle, paslarıyla, çalımlarıyla ve Lionel Messi’nin ilk dönemlerini bir hayli andırıyor. Emre Demir, önceki röportajlarında Arjantinli yıldızın yanı sıra Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’yı beğendiğini dile getirmişti.

Genç oyuncu, dripling becerisinin yanı sıra yüksek teknik kalitesinin bir getirisi olarak ilk kontrollerde de başarılı bir görüntü çiziyor. Bu kaliteyi iyi bir oyun görüşü ve skor üretebilme potansiyeliyle ile birleştirebilen Emre Demir, bu sayede özel bir oyuncu olarak 17 yaşında Barcelona’yı etkilemeyi başarıyor.

Ayrıca top hakimiyetiyle öne çıkan Emre Demir, tüm bu nitelikleriyle orta sahada oyunu tutan ve oyunun temposunu ayarlayan takımlarda parlama potansiyelini taşıyor. Katalan ekibinin de oyun kültürüyle tam olarak böyle bir takım olması, Emre Demir – Barcelona birlikteliğinin iyi sonuçlar doğuracağına işaret ediyor.

Tüm bu kalitesine ve olumlu yönlerine ek olarak, gelişim sürecini hızlandırması için Emre’nin dayanıklılığını ve fiziksel gücünü geliştirmesi gerektiğini söylemek mümkün. Oyun kurucu özellikleri halihazırda önemli potansiyel vadeden genç isim, bu noktalarda da seviye atlarsa savunma önünde oyun kuran bir oyuncuya dahi dönüşebilir.

Genç Emre Demir’in şu anki oyun tarzıyla Euro 2020’de İsveç formasıyla yıldızlaşan RB Leipzigli Emil Forsberg’e, geçmişten ise Pablo Aimar’a benzetebiliriz.

Barcelona transferiyle birlikte Avrupa’ya gitme hedefini gerçekleştiren genç yıldız, Anadolu Ajansı’na verdiği bir röportajda Millî Takım’da boy gösterme hedefinin bulunduğunu da belirtmişti:

“Millî Takım’ın alt yaş kategorilerinde halihazırda oynadım. En büyük hedeflerimden biri de A Millî Takım’da oynamak. Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Çok çalışarak da bunu gerçekleştirebileceğime inanıyorum.”

Emre Demir’in takımı Kayserispor, Süper Lig’deki son sezonlarda genellikle ligde kalma mücadelesi verdi ve bu durum kulübün oldukça değişken bir atmosfere sahip olmasına neden oldu. Çok sık gerçekleşen teknik direktör değişimleri ve günü kurtarmaya yönelik hamleler, Emre Demir’in gelişiminin de hız kaybetmesine neden oldu. 17 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda tüm kulvarlarda 29 maçta görev aldı ancak bunların yalnızca 10’una ilk 11’de başladı. Sol ayaklı yıldız, bu maçlarda üç gol bir asistlik performans üretti.

Topla buluştuğu andan itibaren özel bir yeteneği olduğunu belli eden Emre Demir, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve Barcelona’ya transfer oldu. Rüştü Reçber, Arda Turan gibi tanıdık isimlere ek olarak Katalan devince forma giyecek bir diğer Türk olacak olan Emre Demir, ilginçtir ki bunu başaran ikinci Kayserisporlu olacak. 1998 yılında Kayseri’den Barcelona’nın yolunu tutan Seyit Cem Ünsal, Avrupa devinin formasını yalnızca bir sezon terletmişti. Ancak Emre Demir’i Barcelona’da çok daha uzun bir geleceğin beklediğini söyleyebiliriz zira Katalan ekibinin planları da bu yönde. Bakalım sol ayağıyla, saçlarıyla ve driplingleriyle Barcelona’nın en büyük efsanesini andıran Emre Demir, kazandıklarıyla da o klasmana girebilecek mi?