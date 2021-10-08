Eden Hazard, Kylian Mbappe'ye ne söyledi?

Real Madrid'in Belçikalı yıldızı, Mbappe'ye kahkaha attırdı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid'e ne zaman transfer olacak?

Farkındaysanız artık soruların şekli değilşti. 'Transfer olacak mı?' yerine 'Ne zaman transfer olacak?' sorusu geldi.

Evet, bu beklenen ve gerçekleşmesi yüksek olan bir durum. Ocak ayında mı olacak yoksa yaz transfer döneminde mi gerçekleşecek, orası muamma.

Durum böyleyken Fransız yıldızın her hareketi ve özellikle Real Madridli oyuncularla saha içindeki ilişkisi dikkatle takip ediliyor.

Bunun son örneği ise Fransa ile Belçika arasında perşembe akşamı oynanan UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmasında ortaya çıktı.

Neler oldu?

Karşılaşmanın bir bölümünde Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, Mbappe'nin yanına gelip ona bir şeyler fısıldadı.

PSG'nin yıldızı ise Hazard'ın sözünden sonra gülümsedi ve oradan biraz uzaklaştı.

Bazı dudak okuma uzmanları Hazard'ın bu sözlerini tespit etmeye çalıştı ve bu ihtimallerden birinin Türkçede 'Haydi Madrid!' anlamına gelen 'Hala Madrid!' olduğu söylendi.

Buna rağmen çoğu insan, Hazard'ın ne söylediğinin tam olarak anlaşılmadığı konusunda hemfikir. Bu, PSG Sportif Direktörü Leonardo için iyi haber.

Florentino Perez ne söylemişti?

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kylian Mbappe transferiyle ilgili çok cesurca konuştu.

Başkan Perez, El Debate'e verdiği demeçte kendisine yöneltilen Mbappe sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"1 Ocak'ta her şeyin çözülebileceğini umuyoruz."

Fransız dünya şampiyonunun geleceğinin ne olacağı tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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