Laporta: Barcelona, ​​Messi'nin bedava oynamasını umdu

Barcelona Başkanı, Lionel Messi takımdan ayrıldığı için pişman değil.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin takımda ücretsiz oynamasını umduğunu söyledi.

Yaz transfer döneminde Barça'nın finansal kötü gidişatına Messi'nin PSG'den aldığı teklif eklenince Arjantinli yıldızın ayrılığı kaçınılmaz oldu.

Camp Nou'da problemler birbiri ardına dizilmişken 34 yaşındaki oyuncunun vedası da büyük bir boşluk yarattı.

Joan Laporta ne söyledi?

Joan Laporta, Lionel Messi'nin ayrılışını RAC1'e şu şekilde değerlendirdi:

"Messi'ye kızmıyorum çünkü onu takdir ediyorum. Kalmak için büyük bir arzusu olduğunu biliyorum, ama aynı zamanda aldığı teklif nedeniyle üzerinde çok fazla baskı vardı."

"Herkes onun çok güçlü bir teklif aldığını biliyordu. Messi'nin çok iyi bir teklif aldığını biz de biliyorduk."

“Hiçbir zaman pişman değilim. Barça için en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Hiç kimse kurumu riske atamaz."

"Messi'nin son dakikada bedava oynayacağını söyleyeceğini umuyordum. Bundan hoşlanırdım ve bu beni ikna ederdi. Ama onun seviyesindeki bir oyuncudan bunu isteyemeyiz."

Ronald Koeman'ın geleceği ne olacak?

Lionel Messi kendi yolunu çizerken ardında bıraktığı Barcelona pek parlak günler geçirmedi.

Alınan kötü sonuçlar teknik direktör Ronald Koeman'ı koltuğundan etmek üzereydi. Joan Laporta ise Hollandalı çalıştırıcının yola devam edeceğini söylüyor:

"Alınan karar Koeman'ın devam etmesi yönünde. O da bizim gibi Barça'nın iyi şeyler yapmasını istiyor. Devam eden bir sözleşmesi var ve buna saygı duyulması gerekiyor. Karardan memnunum."

"Xavi ile sık sık konuşuyorum çünkü biz arkadaşız. Ayrıca Pep [Guardiola] ile. Benden daha çok şey bildikleri için ne düşündüklerini bilmek hoşuma gidiyor."

"Bizim teknik direktörümüz Ronald Koeman ve onunla gurur duyuyoruz."

Herhangi bir sözleşme yenilenecek mi?

Ronaldo Koeman'ın 2022 yazında sona erecek sözleşmesinin uzatılması pek olası görünmüyor ancak Barcelona'da yeni umutlara kapı her zaman açık:

"Niyetimiz, sahip olduğumuz genç oyuncuların sözleşmelerini yenilemek. Tüm genç oyuncuların sözleşmelerini yenilemek için çalışıyoruz. Olumlu yanıt veriyorlar ve yenilenme sürecindeyiz. Önümüzdeki hafta size güzel haberler vermeyi umuyorum."

"Pedri ile çok iyi ilerledik ve umarım bunu daha ileriye taşıyabiliriz. Ansu ile de her şey yolunda."

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