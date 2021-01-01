La Liga, Cala-Diakhaby davasıyla ilgili soruşturmanın sonucunu açıkladı

La Liga, Cadiz ile Valencia arasında oynanan maçta Cala ile Diakhaby arasında yaşanan ırkçılık iddialarıyla ilgili soruşturmanın neticesini paylaştı.

La Liga'da Cadiz ile oynanan karşılaşmada, Valencia oyuncusu Mouctar Diakhaby, rakip takımdan Juan Cala'nın kendisine ırkçı ifadeler kullandığını söylemişti.

İlk yarının ortalarında Daikhaby, Cala ile girdiği diyalogun ardından sinirlenerek takım arkadaşlarıyla beraber sahayı terk etmişti. Maç daha sonra kaldığı yerden devam ederken La Liga yönetimi soruşturma başlatmıştı.

La Liga soruşturma sonucunu açıkladı

La Liga'dan yapılan açıklamada ırkçılıkla ilgili bir kanıt bulunamadığı belirtildi.

"Geçtiğimiz hafta sonu, Cadiz ve Valencia arasında oynanan karşılaşmada oyuncular arasında yaşananları çözmek için başlatılan soruşturmanın sonucu ilgili kulüplere ve makamlara iletildi.

"Tüm delillerin analizinden sonra, Juan Cala'nın iddia edilen ifadeleri kullanarak Mouctar Diakhaby'e karşı ırkçı ifadeler kulladığına dair kanıt bulunamadı.

"Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dahil olmak üzere, mevcut görsel-işitsel ve dijital dosyalar analiz edildi. Uzman bir şirket tarafından dudak okuma analizi de yapıldı"

Valencia'dan yanıt geldi

Valencia, La Liga'nın resmi açıklamasının ardından bir bildiri yayınladı.

"Kanıt bulunamaması, meselenin gerçekleşmediği anlamına gelmiyor. La Liga'nın yürüttüğü soruşturma kulüp olarak fikrimizi hiçbir şekilde değiştirmedi ve oyuncumuz Diakhaby'e tam desteğimiz devam ediyor.

Amacımız, böylesi ciddi bir olaya uygun tepki verilmesi ve bu sorunlara çözüm bulacak hamleler görmek.

"Soruşturmaya konu olan gerçekler tam olarak kanıtlanmamış olsa da olayın tam bir kaydı olmadığı için, La Liga yönetiminin, Cadiz'de yaşananları aklamaya çalıştığının altını çiziyoruz.

"Cadiz'e karşı oynanan maçta görev yapan, Diakhaby, oyuncularımız, kaptanlarımız, teknik direktörümüz ve ekibiyle gurur duyuyoruz.

"IRKÇILIĞI DURDUR!"