Barzagli, golcü oyuncuyu Juventus'a aldırmaya çalışmış. Fakat bunun için biraz geç kalınmış.

Juventus'un eski stoperi Andrea Barzagli, Kylian Mbappe ile karşı karşıya geldiğinde, kulübe onun transfer edilmesi gerektiğini söylediğini açıkladı.

Torino ekibi, 2017'de Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yıldızlarla dolu Monaco'yu elemişti.

Tecrübeli defans oyuncusu Barzagli, söz konusu eşleşmede Fransız golcünün yeteneğini fark etti, fakat artık çok geç kalınmıştı.

Ne söylendi?

Juve efsanesi Barzagli, Tuttosport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Monte Carlo'da 18 yaşındaki Mbappe'ye karşı hissettiğim duyguyu dün gibi hatırlıyorum. 3000 mil hızla gidiyordu.

"Maçın sonunda başkan Fabio Paratici'ye gittim ve ona 'Onu almak için neyi bekliyoruz?' dedim.

Bana, herkesin onu istediğini ve Mbappe'ye yaklaşmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi, durumu idrak etmemi sağladı.

Mbappe neden talep gördü?

Fransız golcü, 2016-17 sezonunda Monaco'nun Ligue 1 şampiyonluğunu elde etmesinde büyük pay sahibiydi. 44 maçta 26 gol atarak harika bir sezon geçirdi.

Büyük potansiyel, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini hızlı bir şekilde çekmeyi başardı.

Real Madrid bir anlaşma yapmaya çok hevesliydi ve hâlâ da öyle, ancak yıldız oyuncu kendi ülkesinde kaldı.

Mbappe'yi ilk olarak kiralayan PSG, daha sonra 124 milyon euro karşılığında Fransız oyuncunun bonservisini aldı.

Parc des Princes'te oynamaya devam eden Mbappe, 171 maçta 132 gol kaydetti ve formunu yükseltti.

Sözleşmesinin son yılına giren yıldız futbolcu için transfer spekülasyonları devam ediyor.

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