Kylian Mbappe vs Olivier Giroud: İki Fransız golcü ters düştü

Olivier Giroud takım arkadaşlarını basına şikayet ederken Kylian Mbappe ise bu durumu özel olarak konuşmayı tercih ediyor.

Fransa'nın iki yıldız golcüsü Kylian Mbappe ile Olivier Giroud birbirlerine ters düştü.

Giroud, Bulgaristan ile oynadıkları bir hazırlık maçının ardından ceza sahası içinde tehlikeli pozisyonlara girmesine rağmen topun kendisine verilmediğini söyleyerek basına dert yanmıştı.

Kylian Mbappe ise Olivier Giroud'nun şikayetlerinden "etkilendiğini" kabul ediyor ancak bunu bir sorun olarak lanse etmek istemiyor.

PSG yıldızı şikayetleri basın önünde konuşmak yerine özel olarak iletişime geçmenin daha doğru olacağını söylüyor.

Olivier Giroud ne söylemişti?

Fransa, 26 kişilik kadrosunda birçok yeteneği barındırıyor. Ancak turnuvada iki kilit oyuncusu arasında sorunlar doğabilir.

Chelsea'nin forveti Giroud, Fransa'nın Bulgaristan ile yaptığı hazırlık maçının ardından şu açıklamaları yapmıştı:

"Bazen koşarsınız ve top size gelmez. Belki birbirimizi daha iyi bulabilirdik, işte bu kadar basit."

L'Equipe: Mbappe, Giroud'nun açıklamalarından rahatsız

L'Equipe, Grioud'nun açıklamalarının ardından Mbappe'nin durumdan rahatsız olduğunu yazdı.

L'Equipe göre, Kylian Mbappe kendini hedef alınmış hissetti ve bir basın toplantısı düzenlemek istedi.

Ancak Didier Deschamps, PSG'li yıldızın bu teklifini kabul etmeyerek Avrupa Şampiyonası'na odaklanmasını söyledi.

Kylian Mbappe ne söyledi?

Fransa'nın Almanya karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında ise Kylian Mbappe yer aldı.

22 yaşındaki golcü, Giroud'nun açıklamaları hakkında yorumda bulundu.

"Olivier Giroud ile konuştum. Herkes ne olduğunu biliyor."

"Bundan etkilendiğim doğru. Ama bunu büyütmeyeceğiz çünkü Fransa'yı temsil etmek için buradayız ve önemli olan şey de bu."

"Giroud'nun söyledikleri beni bundan daha fazla rahatsız etmedi, ben de bir forvetim ve aynı duyguyu bir maçta 365 kez yaşıyorum."

"Onu soyunma odasında tebrik ettim ancak bana bir şey söylemedi, daha sonra basından duydum."

"Kötü bir şey söylemedi. Ancak bunu kamuoyuna açıklamaktansa soyunma odasında konuşmayı tercih ederdim."

"Bunlar küçük şeyler."

Deschamps ne söyledi?

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise konuyla ilgili takımda bir gerginlik olmadığını belirtti.

Telefoot'a konuşan Deschamps, "Olivier Giroud herhangi bir forvet oyuncusunun yaşayabileceği gibi topları alamadığını söyledi, bu büyük bir sorun değil." dedi.

"Toplantı yapmadık, tüm takımla konuşuyorum. Bugün ne söylersek, çeşitli yorumlara yol açabiliyor."

Fransa'yı ne bekliyor?

Fransa, EURO 2020 macerasını Salı günü, Almanya'ya karşı açacak.

Daha sonra ise F Grubu maçlarında Portekiz ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

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