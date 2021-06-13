Juventus, Merih Demiral'ın bonservisini belirledi: Premier Lig'e mi gidiyor?

Premier Lig ekiplerinin radarında olan Merih Demiral için Serie A devi Juventus çizgisini çekti.

Merih Demiral, A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadelesini sürdürürken takımı Juventus da onun için planları yapmaya başladı.

Premier Lig başta Avrupa'dan birçok talibi bulunan Merih Demiral'ın transferi ucuza kapanmayacak.

Juventus, 23 yaşındaki oyuncu için sınır çizgisini çekti.

Merih Demiral'ın bonservisi ne kadar?

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Merih Demiral bu yaz Serie A'dan ayrılabilir.

Andrea Pirlo ile yollarını ayırıp Massimiliano Allegri'yi yeniden göreve getiren Juventus, milli oyuncu için 40 milyon euro istiyor.

Merih Demiral, Premier Lig'e mi gidiyor?

Schira'nın haberine göre; 23 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig'den iki kulüp radarına aldı.

Everton ile Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çaldı ve oyuncuyla ilgili bilgi aldı.

Editör yorumu

Tottenham, Juventus'ta 10 yıl süren sportif direktörlük görevinden ayrılan Fabio Paratici'yi futbol direktörülüğü görevine getirdi.

Bu durum Merih Demiral transferi için Tottenham'ı bir adım öne atabilir.

Everton'da ise Carlo Ancelotti, Real Madrid'in başına geçerken yeni teknik direktör henüz bilinmiyor.

Tottenham ise Mourinho ayrıldıktan sonra geçici menajerlik görevine Ryan Mason'ı getirmişti. Everton'da olduğu gibi Tottenham da yeni menajerini henüz açıklamadı.

Daha fazlası