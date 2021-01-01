Kylian Mbappe PSG'de kalacak mı? Pochettino açıkladı

Kylian Mbappe PSG ile henüz yeni sözleşme imzalamasa da Fransız ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino bu durumu dert etmiyor.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Fransız kulübünün yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerini değerlendirdi.

2022'de sona erecek sözleşmesini uzatmayan ve adı birçok transfer dedikodusuyla anılan Mbappe'nin takımda kalacağına inandığını söyleyen Pochettino, bu konuda iyimser olduğunu belirtti.

Pochettino ne söyledi?

Canal +'ya konuşan Arjantinli teknik direktör Real Madrid'in oldukça yakın bir ilgi gösterdiği oyuncunun geleceğine dair bir endişe taşımadığını söyledi.

"İyi oyuncularımızın takımımızda kalacağına dair son derece iyimserim. Kylian kulübümüzdeki en iyi oyunculardan biri ve onun burada kalmasını istiyoruz.

"Bu görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanacağına ve kariyerini burada bizimle birlikte sürdüreceğine inanıyoruz. Taraftarlarımız da bu konuda iyimser olmalı."

Mbappe ne söyledi?

Takımının 90+5'te Mauro Icardi'nin attığı golle 3-2 kazandığı Saint-Etienne maçında iki gol atan 22 yaşındaki yıldız zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

"Lig şampiyonluğu öncelikli hedefimiz. Kulübün tarihine geçmek istiyoruz ve bütün maçları kazanmalıyız. İnsanlar kazanmanın kolay olduğunu düşünüyor ama değil.

"Bu sezon şampiyonluk yarışı çok zorlu geçiyor. Her şeyimizi sahaya yansıtmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam edersek hedeflerimize ulaşabiliriz."

Mbappe bu sezon ne yaptı?

2017 yazında 135 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edilen ve ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk da yaşayan Mbappe, bu sezon takımıyla çıktığı 40 maçta 35 gol atarken, arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.

Mbappe Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Camp Nou'da Barcelona'ya karşı hat-trick yapmıştı.

Yeni sözleşme imzalaması neden önemli?

2022 yazına dek olan sözleşmesini henüz uzatmayan Mbappe, eğer yeni sözleşmeye imza atmazsa bu yaz takımdan ayrılabilir.

PSG oyuncuyu sözleşmesinin sonunda takımda tutabileceğine dair olan inancını yitirirse, Mbappe'nin takımdan bedava gitmemesi için bu yaz nispeten düşük bir bedelle satışına onay verebilir.

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