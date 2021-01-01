Attila Szalai'ye Premier Lig ve Serie A'dan beş dev talip

Fenerbahçe'nin Macaristan Milli Takımı ile Euro 2020'de de boy gösterecek başarılı oyuncusu büyük takımların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımından transfer ettiği Macar stoperi Attila Szalai, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

Macaristan basını yıldız oyuncunun Premier Lig ve Serie A kulüplerinden teklifler aldığını öne sürdü.

Blikk'te yer alan haberde iki sezon boyunca ülkesinin Mezokövesd takımında forma giyen Szalai'nin hikayesi Hollywood filmlerine benzetildi. 23 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'den Leicester City, Newcastle United ve Aston Villa'nın yanı sıra Serie A'dan da Napoli ile Lazio'nun transfer listesinde olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin takıma katılır katılmaz ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Szalai için kapıyı 25 milyon eurodan açtığı belirtilen haberde, yıldız oyuncunun babasının görüşlerine de yer verildi.

Avrupa'nın üst düzey takımlarının oğluyla ilgilenmesinin gurur verici olduğunu belirten baba Szalai, iddiaları değerlendirdi.

Attila Szalai'nin babası ne söyledi?

Oğlunun başarılı olmak için büyük bir emek verdiğini ve çok çalıştığını belirten Attila Szalai'nin babası, çocukluğundan beri bu seviyeye gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Fenerbahçe Attila'ya çok güveniyor ve İstanbul'da kendisini büyük bir ailenin bir parçası olarak hissediyor.

"Bu seviyede kalması için çok çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bu denli büyük takımların ilgisini çekmek kolay bir başarı değil.

"Bir baba olarak oğlunuzun bu seviyede futbol oynadığını görmek büyük bir gurur."

Daha fazla okuma