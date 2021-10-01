Kuntz aday kadroyu açıkladı: A Milli Takım'a iki yeni isim

Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki Norveç ve Letonya maçlarının kadrosunu belirledi.

Şenol Güneş'in yerine Milli Takım teknik direktörüğüne getirilen Stefan Kuntz, Ay Yıldızlılar'ın başındaki ilk sınavını 8 Ekim'de Norveç'e karşı verecek. Milliler 11 Ekim'de ise Letonya deplasmanına çıkacak.

Stefan Kuntz, Dünya Kupası yolundaki bu kritik viraj için 25 kişilik bir aday kadro açıkladı. Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu ve Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun ilk kez Milli Takım'a davet edildi.

Cebelitarık ve Hollanda maçlarının kadrosunda yer almayan Serdar Aziz ve Caner Erkin ise milli formayı yeniden terletecek.

Bir önceki kadroda kendine yer bulan Mert Günok'un yerine bu kez Sinan Bolat aday kadroya dahil edildi. Umut Meraş, Halil Dervişoğlu, Efecan Karaca ve Enes Ünal ise aday kadroda kendilerine yer bulamadı.

🇹🇷 A Millî Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.



Berkan Kutlu ve Serdar Dursun, ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek 👇 pic.twitter.com/OoweijFEfV — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 1, 2021

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