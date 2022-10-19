Savunma oyuncusu Geisson Perera rakibinin gol atmasını cinsel organını göstererek engellemek istedi.

Kolombiya'nın en üst liginde serbest vuruş anları gündem oldu

Profesyonel futbolcu maçın ortasında cinsel organını gösterdi

Ancak yine de mağlubiyete engel olamadı

NE OLDU? Sante Fe ile JD Cordoba arasında 17 Ekim'de oynanan maçta ilginç anlar yaşandı. JD Cordoba serbest vuruş kazandı ve Santa Fe'nin defans oyuncusu Geisson Perera barajda beklerken rakibinin dikkatini dağıtmak için cinsel organını gösterdi. Kameralar barajdakileri göstermek için Santa Fe oyuncularına yaklaştığında talihsiz anlara herkes şahit oldu.

MAÇ NASIL SONUÇLANDI? JD Cordoba, Geisson Perera'nın cinsel organını gösterdiği serbest vuruştan gol çıkaramadı ancak maçı 2-1 kazandı. Cordoba, 46. ve 90+4. dakikalarda bulduğu iki golle maçı galip tamamlarken Santa Fe'nin tek golünü 54. dakikada Wilson Morelo kaydetti.

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