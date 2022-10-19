NE OLDU? Vinicius Junior, Real Madrid'in La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli bir rol oynadığı sezonda Ballon d'Or sıralamasında sekizinci oldu. Neymar, Ballon d'Or galibi Karim Benzema'yı tebrik etti ancak Vinicius Junior'ın daha iyi bir sıralamayı hak ettiğine inanıyor.

NE SÖYLENDİ? Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Neymar şunları söyledi: "Karim Benzema hak etti, en iyi oyuncu!!! Ama Vinicius Junior 8. sırada. Bu bir şaka! En az ilk 3'te olmalı."

BÜYÜK RESİM: Benzema, 46 maçta 44 gol attığı ve iki büyük kupayı kaldırdığı bir sezonu Ballon d'Or ile taçlandırdı. Sadio Mane, ülkesi ve Liverpool ile geçirdiği etkileyici sezonun ardından ikinci olurken Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne üçüncü oldu.