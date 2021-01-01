Kevin N'Koudou: Galatasaraylı futbolculara güldük

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Kevin N'Koudou, Galatasaraylı oyuncuların soyunma odasındaki sevinç çığlıklarına güldüklerini söylüyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne layık bir oyun oynadıklarını söyleyen Kevin N’Koudou, Beşiktaş'ı yenen takımların sevinçlerini absürd buluyor.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son haftada çözüldü ve Beşiktaş hem lig hem de kupada çifte sevinç yaşadı.

Ancak ligin bitimine 3 hafta kala Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a mağlup olan siyah-beyazlılar ardından Fatih Karagümrük sınavından da geçemedi.

Beşiktaş'ın iki maçı kaybetmesi şampiyonluk hesaplarını yeniden yaptırırken Kevin N’Koudou rakip takım oyuncularının maçın ardından yaşadığı sevinçlere şaşırıyor.

Kevin N’Koudou ne söyledi?

Spor Arena'dan İsmail Er'e konuşan Kevin N’Koudou, Sergen Yalçın'ın futbolcuları şampiyonluğa inandırdığını söylüyor.

"Hedef Şampiyonlar Ligi... Süper Lig’de yakaladığımız istikrarın üstüne koyarak yolumuza devam etmeliyiz.

Sergen Yalçın ve ekibi sayesinde özellikle bu sezon muhteşem oynadık. Şampiyonlar Ligi’ne layık bir futbol ile şampiyon olduk."

"Şampiyonluk hayal değildi. Sezon başında teknik direktörümüz Sergen Yalçın bizi inandırdı.

Ligin ilk yarısında aldığımız mağlubiyetlere rağmen teknik direktörümüz Sergen Yalçın hiç tepki göstermedi ve ‘Yolumuz uzun, dikkat edin kendinize’ diyerek moral verdi.

Şampiyonluğun en kritik maçı Galatasaray karşılaşmasıydı. Karagümrük gibi Galatasaraylı oyuncuların soyunma odalarındaki sevinç çığlıklarına güldük! Sanki Şampiyonlar Ligi kupası kazandılar. Onlar da sevinecek. Ama ‘Biz lig bitmeden, bitmez’ dedik."

"Ramazan nedeniyle birçok maça oruçlu çıktım. Teknik heyet karışmıyor. Aksine moral veriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ı diğer teknik direktörlerden ayıran özellik; futbolcuları özgür bırakması, eski teknik adamlar cep telefonu ve yemek saatini askeri kamp uygulaması yapardı.

Sergen Hoca ‘Bana sahada lazımsınız’ diyerek bize güvenini gösterdi. Takımda Sergen Yalçın kadar en önemli isim Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’dı. Yapıcı ve sürekli destek veren, şampiyonluğa inanmış insan."

"Ankaragücü karşısında kaçırdığım penaltıda dünyalar başıma yıkıldı. 17 maç sonra penaltı kazanmışız. O sırada herkes penaltı atmak istedi. İçimden geldi. Topu ben kaptım.

Teknik direktörümüz Sergen Yalçın maçtan sonra "Üzülme, Beşiktaş olarak penaltıya alışık değiliz, alışacağız’ diyerek moral verdi ve daha çok çalışmamı söyledi."

"Türkiye’nin en iyi golcüsü şu anda Larin, Avrupa’da Burak.

İstanbul’a aşığım. Nereye gitsem ilgi görüyorum. Ayasofya Camii’ne hayran kaldım. Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi mucize tasarım."

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Bu sezon Beşiktaş ile Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan Kevin N'Koudou, 8 gol, 4 asistle takımına katkı sağladı.

Sezon genelindeki performansıyla eleştirilen Fransız kanat oyuncusu, son haftalardaki kritik golleriyle takıma can verdi.

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