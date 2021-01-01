ÖZEL | Trabzonspor'a Jorge Djaniny için teklif geldi mi?

Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz olarak kadroya kattığı Jorge Djaniny için, Suudi Arabistan kulüpleri fırsat kolluyor.

Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor bir yandan da satılacak oyuncularla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından transfer edilen Jorge Djaniny hakkında gelişmeler yaşanıyor.

Djaniny ile Al Ahli arasında sorunlar var.

Goal'ün Arapça edisyonundan muhabir Dina Jarkas'ın verdiği bilgilere göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Al Ahli ile Djaniny arasında devam eden sorunları çözüme kavuşturmak için Genel Spor Otoritesi'ne (oyuncular ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıkları müzakere eden resmi kurum) başvurdu.

Kulübün, Yeşil Burunlu oyuncuya 5.7 milyon euro + 500 bin euro ceza olmaz üzere toplamda 6 milyon 200 bin euro borcu var. Golcü oyuncunun, Suudi Arabistan'a dönmeden önce Al Ahli ile olan sorunlarını çözmesi gerekiyor.

Kış aylarında resmi görüşmeler yapıldı

Djaniny, menajeri tarafından hem Al Nasr'a hem de Al Hilal'e teklif edildi ancak henüz kulüpler arasında resmi bir görüşme gerçekleşmedi.

Al Hilal ile Trabzonspor, devre arası transfer döneminde bir anlaşmaya varmasına rağmen daha sonra bu mutabakat bozuldu.

Trabzonspor oyuncunun takımdan ayrılmasına, sezonu bordo - mavili takımda kiralık olarak tamamlaması şartını öne sürdü. Suudi kulüp bunu kabul etmeyince görüşmeler sona erdi.

Djaniny bu sezon ne yaptı?

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 30 karşılaşmada forma giyen başarılı oyuncu bu maçlarda sekiz gol atarken bir kez de asist yaptı.

Djaniny, Süper Kupası maçında da bir gol ve bir asistlik bir performans göstermişti.

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