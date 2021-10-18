"Cristiano Ronaldo, Manchester City ve Barcelona'ya giderek kariyerine leke sürmez"

Manchester United'ın eski oyuncularından Fabio; Cristiano Ronaldo'nun, Manchester City veya Barcelona'ya gidebileceğine asla inanmadığını vurguladı.

Manchester United'ın eski oyuncularından Fabio, Cristiano Ronaldo'nun tüm zamanların en iyisi olmak için çok çalıştığını ve Portekizli yıldızın, Manchester City veya Barcelona'ya giderek kariyerine leke sürmeyeceğini iddia ediyor.

Kariyerinde 5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo'nun, yaz boyunca Juventus'tan ayrılıp Manchester City'e transfer olacağı konuşuluyordu.

Fabio, ortaya atılan spekülasyonların Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes tarafından tetiklendiğine inanıyor. Manchester United ve Real Madrid'in efsanesi olan Portekizli süperstarın, kariyerine zarar verecek bir transferi düşünmeyeceğinin altını çiziyor.

Ne söylendi?

2007-2009 yılları arasında Old Trafford'da Ronaldo ile birlikte oynayan Manchester United'ın eski defans oyuncusu Fabio, ESPN'e şunları söyledi: "Ronaldo'nun başka bir takıma gideceğini hayal bile edemedim ve bana bu durumdan bahsettiklerinde inanmadım.

"FC Nantes'ten takım arkadaşım Pedro, 'Manchester City ile Cristiano neredeyse anlaştı' dedi. 'Bu mümkün değil' dedim.

"Menajeri Jorge Mendes'in bir şeyler yaratmak için yaptığı bir hamle olduğunu düşünüyorum çünkü artık transfer süreçlerinde bu tür şeyler yapılıyor.

"Ancak, Ronaldo'nun hiçbir şekilde City'e gideceğine inanmadım. Manchester United'da beraber oynadığımız dönemi hatırladım ve bu şekilde düşündüm. Manchester City için oynaması onun için zor olurdu. Aynı şekilde Barcelona'da oynamayacağına da emindim.

"Her nerede olursa olsun, Cristiano Ronaldo tarih yazıyor ve bu durum onun için çok önemli. Ronaldo; Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi hayalini kurduğu kulüplerde oynadı. Bu yüzden, onun bu tarihe leke süreceğini düşünmüyorum."

Ronaldo'nun aklında ne var?

Cristiano Ronaldo'nun, Manchester City'e transfer olacağı söylentileri çıktığı sıralarda Portekizli yıldız eski takımı olan Manchester United'a döndü. Ronaldo, Kırmızı Şeytanlarla 2 yıllık bir anlaşma imzaladı ve bu onun, 38 yaşına kadar Manchester'da kalacağını ifade ediyor.

İngiltere Premier Ligi'ne dönen Ronaldo, 5 gol attı ve iyi bir performans gösterdi. Böylece, Portekizli yıldızın 40'lı yaşlarına kadar futbol oynamayı planladığı belirtiliyor.

Beklenti, olağanüstü kariyerindeki son bölümlerin Avrupa dışında, potansiyel olarak MLS veya Asya'da yazılacağı, ancak Ronaldo'nun Sporting'deki kitaplardan emekli olarak tam bir döngüye girme şansı da var.

Ronaldo'nun kariyerine yönelik birçok beklenti var. Kariyerini MLS'de bitirebileceği düşünülen Cristiano Ronaldo'nun, futbol hayatına Sporting Lisbon formasıyla nokta koyacağı da konuşuluyor.

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