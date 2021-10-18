Manchester United, Solskjaer'e 80 milyon euro'yu bir şartla verecek

Norveçli menajere ara transfer döneminde yeterli bütçe sağlanacak ancak bir şartla.

Manchester United yönetimi bu sezon Premier Lig'i kazanmak için kesenin ağzını açabilir ancak iş Ole Gunnar Solskjaer'e düşüyor.

Yaz transfer döneminde sürpriz bir hamleyle kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katan Kırmızı Şeytanlar, yeni sezona başladıkları gibi devam etmiyor.

Hafta sonu Leicester City karşısında 4-2 mağlup olan Solskjaer'in öğrencileri, Premier Lig'deki son üç maçında galip gelemedi.

Manchester United zor dönemler yaşarken Old Trafford yönetimi, Norveçli menajere güvenmeye devam ediyor ancak Ocak ayında 'şartlı' bir transfer dönemi Solskjaer'i bekliyor.

Manchester United yönetiminin şartı ne?

DailyStar'ın haberine göre; Ole Gunnar Solskjaer'in Kırmızı Şeytanlar'daki can hakkı hala devam ediyor.

Manchester United yönetimi, Norveçli menajere ara transfer dönemi için 83 milyon euro bütçe çıkaracak.

Ancak bu bütçe, Manchester United'ın Premier Lig'deki iddiasının devam etmesi halinde Solskjaer'e sunulacak.

Ligdeki son 9 puandan mahrum kalan Kırmızı Şeytanlar şu an için bu yarıştan uzak.

Eğer Solskjaer bu mücadelenin içine giremezse ara transfer dönemindeki hediyesinden de mahrum kalacak.

Premier Lig'deki puan tablosu nasıl?

Premier Lig tablosunda Chelsea, 19 puanla ilk sırada yer alırken, 18 puanla Liverpool ikinci durumda.

Pep Guardiola'nın Manchester City'si 17 puanla üçüncülük koltuğunda otururken Brighton 15 puanla dördüncü konumda.

Brighton ile aynı puanı paylaşan Tottenham averaj farkıyla beşinci sırada.

Manchester United ise 8 maçta topladığı 14 puan ile 6. konumunda.

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