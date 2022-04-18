Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken Domenec Torrent'e tepki gösterdi

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray, Babel ve Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ancak maç sonunda gündemin birinci maddesi, oyunun bitimine kısa süre kala yedek kulübesi önünde yaşanan gerginlikti.

Maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 84. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Genç oyuncunun kenara gelirken teknik direktör Domenec Torrent'le girdiği gergin diyalog gözlerden kaçmadı.

Torrent, mimik ve jestleriyle memnuniyetsizliğini dile getiren Kerem'i sakinleştirmek için oyuncusuna sarıldı.

Sahada yaşanan gerginlik için iki taraf neler söyledi 👇 pic.twitter.com/JZWLg4rpXn — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 18, 2022

Ne söylediler?

Kerem Aktürkoğlu yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Yanlış anlaşılma olduysa özür dilerim ama hocamla hiçbir problemimiz yok."

"Ben zaten geçen hafta Fenerbahçe maçına da sakatlıktan tam iyileşmeden çıktım, bu maçta aynı şekilde. Çünkü ağrılarım vardı, iğneyle oynuyordum. Bugün hocama 70 dakika oynayabileceğimi söylemiştim zaten. Son pozisyondaki gibi şutlar çekmemem lazımdı, o pozisyondan dolayı ayağımın nasıl olduğunu sordu. Kendisine 'ağrım olmadı ancak o şutu çekmem lazımdı' dedim. O pozisyonu konuştuk."

Las Vegas örneği

Torrent ise futbolda bu tip anların yaşanmasının doğal olduğunu belirtti.

"Kerem her maçta kendine inanılmaz yük bindiren bir oyuncu. Onun için nasıl olduğunu sordum. Bazen oyuncular arasında konuşmalar gerçekleşiyor. Las Vegas'ta olduğu gibi sahada olan sahada kalır. Her oyuncu, kendini en iyi şekilde oynuyor olarak görmek ister. Arada bir böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, takıma inanılmaz yardımcı oldun' dedim."