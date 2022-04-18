Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Manchester United forveti, konuyla ilgili gizlilik istedi.

Portekizli yıldız Pazartesi günü sosyal medyadan yaptığı bir mesajla haberi doğrularken, partneri Georgina Rodriguez'den bir kız bebek dünyaya getirdiklerini açıkladı. Çift daha önce ikiz beklediklerini açıklamıştı.

Ronaldo'nun, Cristiano Jr ve Mateo isimli iki erkek ile Eva ve Alana isimli iki kız çocuğu bulunuyor.

Ronaldo'nun tam açıklaması

Ronaldo ve Rodriguez, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmak zorundayız" dedi. "Her ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır.

"Sadece kızımızın doğumu bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü verdi. Tüm uzman bakım ve destekleri için doktor ve hemşirelere teşekkür ediyoruz.

"Hepimiz bu kayıpla yıkıldık ve bu çok zor zamanda mahremiyet istiyoruz. Bebeğimiz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."