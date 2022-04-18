Roy Keane'den Manchester City-Liverpool rekabeti yorumu: "Pislikten yoksunlar"

Roy Keane, Manchester City ve Liverpool'un rekabetinin "pislikten" yoksun olduğunu söylüyor.

Premier Lig'de 2-2 berabere kaldıktan sadece birkaç gün sonra Pep Guardiola'nın City'si Jurgen Klopp'un Liverpool'una Cumartesi günkü FA Cup yarı finalinde mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale kalan iki takım potansiyel olarak finalde bir kez daha karşılaşabilir.

Ancak Keane, her iki takıma saygı duysa da aralarındaki rekabetin biraz olsun bir tür savaşa dönmesini arzuluyor.

Keane ne söyledi?

Keane, LADbible TV'nin Agree to Disagree programında "Oyun değişti ve belirledikleri standartların harika, inanılmaz olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Arsenal'e veya Liverpool'a karşı oynadığımda, zorluklar oyunun sevdiğim bir parçasıydı. İki takım arasında da biraz daha pislik olmasını istersiniz.

Bu ikisi arasında biraz daha acı istiyorum. Futbolun standardı ne olursa olsun ve bu iki takım hakkında yeterince konuşamıyoruz, biraz daha fazlasını istiyorum.

"İnsanlar geriye dönüp United ve Arsenal'e bakıyorlar - birkaç elenme, tüneldeki kavgalar, pizzalar. Birkaç pizza hikayesi duymak istiyoruz! Çok güzel, değil mi?"

Pizza hikayesi nedir?

Keane, 2004-05 Premier Lig sezonunda United'ın Arsenal'i 2-0 yenerek Arsene Wenger'in Yenilmezler dönemini sona erdirdiği sırada meydana gelen meşhur Pizzagate olayına atıfta bulunuyor.

Kırmızı Şeytanlar patronu Sir Alex Ferguson'a bir Arsenal oyuncusu tarafından kendisine bir dilim pizza atıldığı iddia edilirken, sonraki sezonlarda iki takım ve menajerleri arasında gerilim yükselmeye devam etti.

Ferguson ve Arsene Wenger, şu sıralar sıklıkla bir araya gelse de o dönem yaşanan olaylar ve rekabet yüzünden birkaç yıl küs kalmıştı.

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