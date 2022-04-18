Manchester United, Old Trafford'u yeniliyor; maliyet 200 milyon sterlin

Manchester United geçen hafta, Tottenham Hotspur Stadyumu'nu tasarlayan kişilerle bir araya gelerek Old Trafford'u da birlikte tekrar tasarlayacaklarını duyurdu.

Başta Daily Mail olmak üzere İngiliz basınında yer alan çeşitli haberlere göre stadyumdaki koltuk sayısının 150.000'e çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan ilk olarak Sir Bobby Charlton tribününün kapasitesi 15 bin artırılacak.

Bu artışla beraber Düşler Tiyatrosu'nda 88 bin futbolsever karşılaşmayı takip edebilecek.

Kapasite artışıyla beraber Old Trafford, İngiltere'deki stadyumlar arasında Wembley'den sonra ikinci sıraya oturacak.

United'ın sezonluk biletler için bekleme listesinde yaklaşık 100.000 taraftarı var ve genişletilmiş stadyumun düzenli olarak doldurulması için yeterli talebin olmasını sağlamak istiyor.

Çalışmanın 200 milyon sterlinden fazlaya mal olması bekleniyor. Kulübün 2021 sonunda 495 milyon sterlin olan mevcut borcunun daha fazla borç almasına engel olmayacağı da gelen bilgiler arasında.

Menajer aranıyor

Son milli ara sırasında United, bir sonraki menajeri bu sezon bitmeden tamamlama umuduyla görüşmeleri hızlandırdı.

Kulüp, transfer hedefleri konusunda son sözü söylemek ve sezon öncesi antrenmanlarda bulunmak üzere kısa sürede göreve birini getirmek istiyor.

Öne çıkan iki aday Ten Hag ve Mauricio Pochettino oldu, ancak iki hafta önce yaptığı resmi röportajla birlikte ilk adayın öne çıktığı anlaşılıyor.

52 yaşındaki menajer henüz bir anlaşmaya varmadı, ancak ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra bir sonraki daimi menajer olacağına dair artan bir umut var.

Ajax'a ödenecek 1,7 milyon sterlinlik tazminat paketi Manchester United adına pahalı değil. Öte yandan Pochettino ile anlaşılması durumunda PSG'ye ödenecek ücret 15 milyon sterlin.

Daha fazla okuma