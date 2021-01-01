Karl-Heinz Rummenigge: Hansi Flick Bayern Münih'te kalacak

Bayern Münih'in başkanı, teknik direktörleri Hansi Flick'in Joachim Löw'ün yerine geçeceği iddialarına son noktayı koydu.

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, teknik direktörleri Hansi Flick'in Joachim Löw'ün ayrılmasının ardından Almanya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Rummenigge ne söyledi?

Welt am Sonntag'a yaptığı açıklamada Flick'in kariyerini Bayern Münih'te sürdüreceğinin altını çizen Rummenigge milli takım iddialarının gerçek olamayacağını söyledi.

"Flick'in milli takımın başına geçme olasılığı yok. Bu konuda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız ve Bayern Münih'ten ayrılma ihtimali bulunmuyor.

"Flick ile yaptığımız sözleşmeye profesyonel bir şekilde bağlıyız. Yaptığımız anlaşmada üzerimize düşen her maddeyi yerine getirme konusunda kararlıyız ve bunu Hansi'ye açık bir şekilde ifade ettim.

"Flick ile aramızdaki ilişki gayet iyi. Ona rahat bir çalışma imkanı sunuyoruz ve ayrılmak istemesi için hiçbir neden yok"

Ne olmuştu?

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün Euro 2020'nin ardından görevinden ayrılacağını açıklamasıyla birlikte Flick'in milli takımın başına geçebileceği öne sürülmüştü. Daha önce Almanya Milli Takımı'nda Joachim Löw'ün yardımcılığını yapan Flick, Dünya Kupası'nı kazanan teknik ekibin de içinde yer almıştı.

Milli takım deneyimi sonrasında Bayern Münih'te Niko Kovac'ın yardımcılığına getirilen Flick, Hırvat teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Alman ekibini Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştırmayı başarmıştı.

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