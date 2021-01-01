Almanya Milli Takımı'nda sürpriz ayrılık: Joachim Löw bırakıyor

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün görevinden ayrılacağını açıkladı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, yazın düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından görevinden ayrılacak.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ayrılık karar duyuruldu.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan Löw açıklaması

Federasyondan yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu sözlere yer verildi:

"Joachim Low, 2021 yazında Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli antrenör olarak görevini sonlandıracak.

Milli takım hocası, 2022 Dünya Kupası'na kadar devam eden sözleşmesini Avrupa Şampiyonası'nın tamamlanmasının hemen ardından bitirmek istedi. Alman Futbol Federasyonu (DFB) bunu kabul etti."

Joachim Löw'ün Almanya kariyeri

2006 yılında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, Almanya ile önemli başarılara imza attı.

İlk büyük turnuvasına 2008'de katılan Löw, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımını finale taşıdı fakat finalde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupaya uzanamadı.

2010'da Almanya ile ilk dünya kupasına katılan 61 yaşındaki antrenör, Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada yarı finalde yine İspanya'ya 1-0 kaybetti ve Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamladı.

Almanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da üçüncü olarak tamamlarken 2014'te turnayı gözünden vurdu.

2014 Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i 1-0 deviren Joachim Löw'ün ekibi, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı getirne gol, uzatmaların 113. dakikasında Mario Götze'den geldi.

Joachim Löw, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da finalde Rusya'yı 1-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'na mı gidecek?

Joachim Löw'ün yazın Almanya'dan ayrılacağının duyurulmasının ardından şimdi gözler, yeni gelecek teknik direktöre çevrilmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde Daily Mirror'da yer alan bir haberde, Jürgen Klopp'un Liverpool'dan ayrılıp Almanya Milli Takımı'na geçeceği iddia edilmişti. Bununla birlikte Liverpool'da boşalacak koltuğa da Steven Gerrard'ın oturacağı yazılmıştı.

Jürgen Klopp ne söylemişti?

Alman menajer, temmuz ayında Bild'e verdiği röportajda Liverpool kariyeri sonrasında üç seçeneceğinin olduğunu vurguladı ve şu sözlerle milli takıma yeşil ışık yaktı:

"Bir yıl hiçbir şey yapmayabilirim. Veya bir kulüp ya da milli takım çalıştırabilirim. Ya da teknik direktörlüğü bırakabilirim."

Jürgen Klopp'un Liverpool ile sözleşmesi, 2024 yılında sona erecek.