Joachim Löw, Erol Bulut'tan sonra Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?

Sarı-lacivertli kulübün yönetimi, Almanya Milli Takımı'ndaki görevini bu yaz bırakacak olan Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istiyor.

Kadıköy'de aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe'de gündem, teknik direktör meselesi.

Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertlilerde, yeni hoca adayları listesine Joachim Löw de eklendi.

Ali Koç, Joachim Löw'e sıcak bakıyor

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kariyeri üst düzey olan bir teknik direktör ile çalışmak istiyor.

O yüzden Okan Buruk, Lucien Favre, Arthur Zico, Zlatko Dalic ve Arsene Wenger'in bulunduğu listeye Alman tekniik direktör de ciddi bir aday olarak eklenmiş durumda.

Başkan Ali Koç, Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanan ve daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli hocaya oldukça sıcak bakıyor. Yazın düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'nı bırakacak olan Löw, sezon sonunda sarı-lacivertliler ile ikinci dönemine başlayabilir.

Şimdi gözler Erol Bulut ile yolların ne zaman ayrılacağına çevrilmiş durumda. Bulut'un, Beşiktaş derbisinden önce veya sonra görevine son verilmesi bekleniyor.

Joachim Löw'ün Almanya Milli Takımı'ndaki kariyeri

2006 yılında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, Almanya ile önemli başarılara imza attı.

İlk büyük turnuvasına 2008'de katılan Löw, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Türkiye'yi eleyerek takımını finale taşıdı fakat finalde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupaya uzanamadı.

2010'da Almanya ile ilk dünya kupasına katılan 61 yaşındaki antrenör, Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada yarı finalde yine İspanya'ya 1-0 kaybetti ve Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamladı.

Joachim Löw, Dünya Kupası'nı ne zaman kazandı?

Almanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da üçüncü olarak tamamlarken 2014'te turnayı gözünden vurdu.

2014 Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i 1-0 deviren Joachim Löw'ün ekibi, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı getiren gol, uzatmaların 113. dakikasında Mario Götze'den geldi.

Joachim Löw, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da finalde Rusya'yı 1-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Joachim Löw, Fenerbahçe'de ne yapmıştı?

Alman teknik adam, Türk futbolseverlere hiç yabancı değil.

61 yaşındaki antrenör, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'de görev yaptı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda ligi 72 puanla 3. sırada tamamladı. Löw, Fenerbahçe döneminde 2.05'lik bir puan ortalaması yakaladı.

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