Joachim Löw, Real Madrid'e mi gidiyor?

Daha önce Real Madrid'i çalıştırmak istediğini söyleyen Alman teknik direktörün İspanyolca öğrenmeye başlaması dikkat çekti.

Almanya Milli Takımı'ndan yazın ayrılacak olan Joachim Löw ile ilgili, ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

Bild gazetesi yazarı Christian Falk, tecrübeli antrenörün İspanyolca öğrenmeye başadığını söyledi. Falk, ayrıca Joachim Löw'ün daha önce Real Madrid'i çalıştırmak istediğini söylediğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Almanya Futbol Federasyonu, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada Joachim Löw'ün yazın Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacağını bildirdi.

Federasyondan, ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

"Joachim Löw, 2021 yazında Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli antrenör olarak görevini sonlandıracak.

Milli takım hocası, 2022 Dünya Kupası'na kadar devam eden sözleşmesini Avrupa Şampiyonası'nın tamamlanmasının hemen ardından bitirmek istedi. Alman Futbol Federasyonu (DFB) bunu kabul etti."

Joachim Löw'ün Almanya kariyeri

2006 yılında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, Almanya ile önemli başarılara imza attı.

İlk büyük turnuvasına 2008'de katılan Löw, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Türkiye'yi eleyerek takımını finale taşıdı fakat finalde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupaya uzanamadı.

2010'da Almanya ile ilk dünya kupasına katılan 61 yaşındaki antrenör, Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada yarı finalde yine İspanya'ya 1-0 kaybetti ve Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamladı.

Joachim Löw, 2014'te Dünya Kupası'nı kazandı

Almanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da üçüncü olarak tamamlarken 2014'te turnayı gözünden vurdu.

2014 Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i 1-0 deviren Joachim Löw'ün ekibi, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı getiren gol, uzatmaların 113. dakikasında Mario Götze'den geldi. Joachim Löw, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da finalde Rusya'yı 1-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Joachim Löw, Fenerbahçe ile de anılıyor

Tecrübeli antrenörün ismi, eski takımı Feenrbahçe ile de geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Fanatik gazetesinde yer alan haberde sarı-lacivertlilerin, Erol Bulut ile yollarını ayırması halinde Joachim Löw'ü takımın başına geçireceği iddia edilmişti.

61 yaşındaki antrenör, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda ligi 72 puanla 3. sırada tamamladı. Löw, Fenerbahçe döneminde 2.05'lik bir puan ortalaması yakaladı.