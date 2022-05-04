Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, salı günü Villarreal'i 3-2 yendikleri maçın ardından, daha önceki eşleşmeleri örnek göstererek Şampiyonlar Ligi yarı finallerini kendileri için asla kolay hale getirmediklerini itiraf etti.

İngiliz oyuncu, ilk yarıda kalesinde iki gol gören savunmanın bir parçasıydı.

Ancak Kırmızılar, ikinci 45 dakikada kendine geldi ve üç gol atıp Sarı Denizaltı'nı eledi.

Alexander-Arnold ne dedi?

Alexander-Arnold, maçın ardından BT Sport'a verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Şampiyonlar Ligi yarı finallerini asla kendimiz için kolay hale getirme eğiliminde değiliz.

"Roma'ya deplasmanda kaybettik. Barcelona maçı ve şimdi bu maç.

"Zor, gerçekten zor. Buraya geldik ve ilk yarı çok iyi oynadılar. Devre arasında yeniden toparlandık ve maçı enselerinden aldık. Yapmamız gerekeni yaptık.

"Bunu bekliyorduk ama bazen oyunu istediğiniz gibi kontrol edemezsiniz. Erken goller attılar, yapmak istedikleri buydu. Ama sonunda biz başardık.

"İlk yarıda hiç futbol oynamadık ve ikinci topları da alamadık. İstedikleri oyunu oynadılar ve biz de bunu yapmalarına izin verdik. İkinci yarı kendimize geldik ve oyunu daha iyi kontrol ettik.

"İşi salı günü bitirmek her zaman güzeldir. Yarın orada olacağımızı bilerek diğer yarı final maçını izleyeceğiz."

Liverpool'un yarı final tarihi

Alexander-Arnold, Kırmızılar'ın acı çekerek tur atladığı 2017-18 ve 2018-19 yarı finallerine atıfta bulundu.

2018'de rövanş maçında Roma'ya 4-2 yenildiler. Ancak toplamda 7-6'lık üstünük sayesinde turu geçtiler. Bir sonraki yıl ise Barcelona deplasmanındaki 3-0'lık mağlubiyetin üstesinden gelmek zorunda kaldılar.

Daha fazlası için:

Torino'nun Rıdvan Yılmaz için teklifi belli oldu

ÖZEL | Fatih Tekke: Uğurcan bizde olsaydı, iki fazla şampiyonluğumuz vardı

ÖZEL | Trabzonspor'un şampiyonluk yaşamış efsaneleri, bu sezonki zaferi yorumladı