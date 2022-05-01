Trabzonspor'un daha önce şampiyonluk yaşamış efsane oyuncuları: Turgay Semerci, Necati Özçağlayan, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, İskender Günen

Trabzonspor, Süper Lig’de 2021-22 sezonun şampiyonu oldu ve büyük bir hasrete son vererek taraftarlarını çılgına çevirdi.

Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi olan Trabzon temsilcisi, kurulduğu ilk günden bu yana İstanbul hegemonyasına inatla karşı çıktı.

Başkaldırının adeta ilk temsilcisiydi...

Futbolun genel geçer tüm ezberlerini bozan Trabzonspor, Anadolu’dan çıkan ilk şampiyon olarak tarih kitaplarındaki yerini aldı.

Bordo-Mavili ekibin, geçmiş dönemde şampiyonluk yaşayan efsane futbolcuları da bu yılki şampiyonluğa çok sevinmelerine rağmen, bu duyguyu saha dışında ilk kez yaşıyor.

GOAL Türkiye; Trabzonspor ile 38 yıl önce şampiyonluk yaşayan ve bu duyguya, asla yabancı olmayan efsane isimlerle görüştü.

Öncelikle, Trabzonspor’un bu seneki şampiyonluğu size ne hissettiriyor? Bu konudaki düşüncelerinizi alarak başlamak isterim.

Turgay Semerci:

"Şampiyon olmayı çok istedik. Sezon başından beri “O sene, bu sene dedik” ve sonuna kadar mücadele ettik.

"Bu yüzden çok sevinçliyim. Çok önemli bir başarıya imza attık.

"Ben, futbolcu olarak 6 şampiyonluk gördüm, ancak saha dışında şampiyonluk coşkusunu tam anlamıyla yaşayamamıştık. Bu nedenle, bizden sonraki neslin de şampiyonluk görmesi çok iyi hissettiriyor."

Necati Özçağlayan:

"Sonuçta 38 sene sonra gelen bir şampiyonluk oldu ve tabii ki çok mutlu olduk. Biz şampiyonluk yaşayan oyuncularız, ancak bu sezon bizim de üzerimizde bir baskı vardı.

"Şampiyonluk gelince bu baskıdan da kurtulmuş olduk. Trabzonspor’un mayasında şampiyonluk var ve ben inanıyorum ki uzun yıllar bu başarımız devam edecek."

Ali Kemal Denizci:

“Biz, şampiyonluklara alışkın insanlarız aslında, ancak uzun süredir bu sevinci yaşamamış insanlar vardı.

"Bu nedenle, şu anda çok mutluyuz ve çok değerli bir şampiyonluk oldu bizim için.

"İnsanlarımızın sevincini gördükçe biz daha fazla mutlu oluyoruz.”

Serdar Bali:

“Öncelikle çok mutluyum. Biz de efsane futbolcular olarak ilk defa saha dışında bir şampiyonluk yaşadık.

"Yıllar önce o kadar büyük işler yapmışız ki bu sene bile o başarıların meyvelerini topladık.

"Çok büyük ve iyi bir kitlemiz var. Bu nedenle, Trabzon’un bu başarıyı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum.”

İskender Günen:

“38 yıl sonra bir şampiyonluk geldi. Bu hiç kolay değil. Son 10 yılda futbol kültürümüz daha iyi olmaya başlamıştı ve şampiyonluğa yaklaşıyorduk zaten.

"Ben, Trabzonspor’u Napoli’ye benzetiyorum. Bu iki takımın bazı özellikleri kesinlikle eşdeğer…

"Futbolla yatıp kalkan bir şehir için bu şampiyonluk çok önemli ve biz çok mutluyuz. Herkesin saygı duyduğu bir şampiyonluk yaşadık.

"Bu takım gerçekten çok özel.”

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Bu seneki takım hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir? Sizce, Trabzonspor’un en doğru yaptığı şey neydi?

Turgay Semerci:

"Sezon başındaki transferlerimiz çok kaliteliydi. Yönetim hem mali hem de idari olarak takıma her türlü katkıyı verdi.

"Ancak, mali olarak ne kadar iyi durumda olursanız olun kaliteli transferler yapmadığınızda bunun hiçbir faydası olmuyor.

"Abdullah Avcı tercihi de çok doğruydu ki zaten biz onu çok istiyorduk. Bakasetas ve Hamsik gibi oyuncularımızın katkısı da çok yüksekti.

"Ayrıca, ben bu sezonki en iyi transferimiz olarak Uğurcan’ı görüyorum, çünkü satılma ihtimali çok yüksekti. Satılmadı ve şampiyonluğa en büyük katkıyı o verdi."

Necati Özçağlayan:

"En doğru yapılan şey kesinlikle sezon öncesi kampında futbolcuların bir arada olmasıydı. Böylece, birbirlerini daha iyi tanıdılar ve çok güzel bir uyum yakaladılar.

"Herkes, uyumlu olduğu için sezon içerisinde herhangi bir kaosun içerisine de girmedik. Bir sıkıntıyla karşılaşacağımızı düşündüğümüzde, hemen tespit edip çözüm aradık ve bulduk."

Ali Kemal Denizci:

“Yönetim, takım ve hoca arasında inanılmaz bir uyum vardı. Birlikte çalışmaya önem verildi ve disiplinli bir şekilde yol almak için herkes elinden geleni yaptı.

"En önemli konulardan birisi herkes hocaya ve birbirine güvendi.”

Serdar Bali:

“Aslında, geçen sene bu başarının temelleri atılıyordu. Geçtiğimiz sene doğru işler yapıldı.

"Sezon başında ise transferler yetiştirildi ve hemen takıma adapte olmaları sağlandı.

"Takım, yönetim ve hoca herkes uyum içerisinde ve planlı bir şekilde çalıştı."

İskender Günen:

“Geçen sezondan bu sezona yönelik bazı işaretler vardı. Abdullah Avcı, geldikten sonra takımdaki istikrarı oturttu.

"Kritik maçlarda üst üste iyi sonuçlar alındı.

"Bu sezon başında ise transferler erkenden yapıldı. Bu da çok önemli bir noktaydı.

"Takımdaki herkes sorumluluk aldı ve aidiyet duygusu yüksek oyuncular takıma dahil oldu.

"Bu konular, takımın başarıya ulaşması için çok önemliydi.”

AA-GOAL

Sizin takımınız mı daha iyiydi yoksa mevcut Trabzonspor takımımı daha iyi?

Turgay Semerci:

"O zamanki şartlar çok farklıydı. Şenol Güneş kalecimizdi ve gerçekten harika bir yeteneği vardı.

"Biz, çok büyük rekorlar kıran bir takımdık. Bizim o dönemki kadromuz her şeyiyle mükemmeldi. Ligi adeta domine ettik.

"Ancak, bu takım da çok özel ve iki dönemin şartları birbirinden çok farklı."

Necati Özçağlayan:

"Kadrolara baktığımızda bizim iyi olduğumuz mevkiler farklı bu takımın iyi olduğu yönleri farklı. Bu nedenle, iki takım için net bir şey söylemek doğru olmaz.

"Bizim en büyük farkımız, takımdaki herkesin yerli olmasıydı. Neredeyse herkes Trabzonluydu, hatta aynı mahalleden olanlar vardı.

"Her dönemin koşulları farklı olduğu için iki takımın da çok iyi ve çok özel olduğunu düşünüyorum."

Ali Kemal Denizci:

“Her şey değişti. Tabii ki futbol da değişti. Bu yüzden kendi yöremizin çocuklarının kazandığı şampiyonluk bizi mutlu ediyor.

"Mesela 1996 yılındaki takımımız çok iyiydi, ama şampiyon olamadık. Sadece iyi olmak da yetmiyor her şeyi doğru yapmak lazım.

"İki takım da çok iyi, ancak farklı bir biz ruhla oynardık, çünkü o zamanki şartlar bu dönemden farklıydı."

Serdar Bali:

"Her dönem birbirinden farklıdır. O zamanlar sahalar kötüydü, şimdi ise her şey çok daha gelişti.

"Futbolcular artık makine gibiler. Yaşları ilerlese bile uzun süreler oynuyorlar.

"Bu nedenle, bizim dönem ile bu dönem arasında bir karşılaştırma yapmak zor olur.”

İskender Günen:

“O zamanki şartlarla şimdiki şartları kıyaslamak pek doğru olmayabilir. Her dönemin kendisine göre bazı zorlukları ve aynı zamanda kolaylıkları da var.

“Değişen koşullar ve saha kurallarına baktığımızda bu tür konularda konuşmak gerçekten çok zor.

“Her şey değişiyor, bu yüzden her takımın kendisine özgü yönleri var.

“Futbol sadece koş parçala ve maçı kazan duygusuyla oynanacak bir şey değil. Keyif veren yönlerine de bakmamız lazım.”

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Sizin takımdan, bu Trabzonspor’da kimler oynardı? Ya da tam tersi, bu takımdan sizin takımınızda kimler forma giyebilirlerdi?

Turgay Semerci:

"Cornelius gibi bir oyuncunun o dönemde takımımızda olmasını isterdim, çünkü o dönemki oyun tarzımız ona çok uygundu.

"Sürekli atak yapardık ve hem sağdan hem de soldan çok fazla orta açardık. Cornelius o dönemde olsaydı, 10 sene üst üste gol kralı olurdu, çünkü kafa toplarındaki hakimiyeti çok iyi bir oyuncu."

Necati Özçağlayan:

"Şenol, Turgay ve Necati üçlüsü çok farklıydı ve biz uzun süre bir arada oynadık. İstikrar olarak baktığımızda, bu üçlünün çok daha uzun bir süre bir arada olmasını isterdim, çünkü çok uyumluyduk.

"Ancak, her iki takıma baktığımda çok iyi oyuncular olduğunu görebiliyorum. Bu yüzden, şampiyonluk yaşayan kadroların hepsi çok iyidir ve bu konuda bir ayrım yapmak zor olur."

Ali Kemal Denizci:

“Abdülkadir ve Uğurcan…

Onları önemsiyorum ve beğeniyorum, ama tabii ki diğer oyuncularımız da çok iyiler ve herkes büyük bir emek verdi.”

Serdar Bali:

“Ben bütün takımın bu başarıda büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Tek tek isim vermek istemem, çünkü herkesin emeği var.

"Trabzonspor takımının hepsi çok özel isimler.”

İskender Günen:

“Ben öncelikle Hamsik ve Nwakaeme’yi çok beğeniyorum.

“Bu futbolcularla oynamak isterdim. Gerçi Nwakaeme ve ben sol açığız ama olsun.

“Onun çalım yeteneğini izlemek gerçekten bana büyük bir keyif veriyor. O tam anlamıyla bir şovmen…"

Trabzonspor’un geçmişte üç sene üst üste şampiyon olduğu dönem var. Galatasaray’ın, 1996-2000 yılında üst üste şampiyonluk yaşamasından bu yana, üç yıl üst üste şampiyon olan bir takım olmadı. Buna bağlı olarak, Trabzonspor’un bu yılki başarısını sürdürmesi için ne gerekiyor?

Turgay Semerci:

"Şu anda 4 veya 5 oyuncu takviyesine ihtiyacımız var. Seneye Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz ve bu yüzden, yoğun bir maç takvimi olacak. Bu nedenle, sakatlıklar ve eksikliklerden dolayı oynayamayan oyuncuların yerinin en iyi şekilde doldurulması lazım.

"Bu coşkunun devam etmesi için çok iyi bir planlama ve kaliteli oyuncuların takıma dahil olması şart.

"Bizim, bu şampiyonlukla yetinmememiz lazım."

Necati Özçağlayan:

"Abdullah Avcı, şimdiden gelecek sezonun planlarını yapıyor ve eksik noktalar gideriliyor. Geçtiğimiz sene gibi yine takıma katılacak oyuncuların kampa erken yetişmesi lazım.

"Takım, hoca ve yönetim arasındaki uyum bu şekilde devam ederse başarının sürekliliği kaçınılmaz olur."

Ali Kemal Denizci:

“Daha önceki hatalardan vazgeçilmesi lazım yeni yönetim hata yapmadı böyle devam edersek zaten şampiyonluğa alışırız.

"İyi bir yoldayız bu yolu devam ettirmemiz lazım. Takıma uyumlu oyuncular alınması lazım. Takım olmaya devam etmemiz gerekiyor.”

Serdar Bali:

“Öncelikle, takımın biraz daha gençleşmesi gerekiyor. Önceden bazı yüreksiz transferler yapılıyordu, ama şimdi durum farklı. Artık, doğru hamleler yapılıyor.

"Hamsik gibi oyuncuların gelmesi lazım, çünkü aidiyet duygusu çok fazla.

"Kaliteli futbolcuların, Trabzon’a gelmesi şehrin turizm açısından daha fazla önem kazanmasına da katkı sağlayacaktır.

"Trabzonspor, bu tür bir stratejiyle hareket edere başarısını sürdürülebilir hale getirir.”

İskender Günen:

“İyi transferlerin yapılması lazım. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız. Bu nedenle eksik olan bölgelerimize kısa sürede takviye yapılması gerekiyor.

"Daha genç oyunculara yönelmeliyiz. Çok fazla para vermeden katkı sağlayan oyuncuları alırsak başarılı olmamız zor değil.”

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