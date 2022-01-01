Juve, Dybala'nın yerine Pulisic'i hedefliyor
Tuttosport'a göre Juventus, Chelsea forveti Christian Pulisic'i transfer hedefi olarak belirledi.
Juve, sözleşmesinin sonuna yaklaşan Paulo Dybala'nın yerine potansiyel bir oyuncu olarak Pulisic'i gözüne kestirdi. Ancak Sassuolo'dan Giacomo Raspadori de kısa listede.
Newcastle, Nunez'i izliyor
Mirror'a göre Newcastle, Benfica'nın forvet oyuncusu Darwin Nunez'i yoğun bir şekilde izliyor.
Kulüp, Avrupa hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken, kadrosuna gelecek yıllarda hücumu yönetebilecek bir forvet eklemek istiyor ve Nunez'in Şampiyonlar Ligi deneyimi oldukça çekici.
Forvet adayları arasında Dominic Calvert-Lewin ve Patrik Schick'in de olduğu söyleniyor.
De Bruyne: Jesus'un Manchester City'de kalmasını istiyorum
Manchester City'nin orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, "takımı daha iyi hale getirdiği için" Gabriel Jesus'un uzun süre kulüpte kalmasını istediğini söyledi.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Torino ile pazarlık halinde
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, İtalyan temsilcisi Torino’nun radarında. Kartal, Serie A ekibinin son teklifi olan 4 milyon euro bonservis ücreti, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerisinde iyileştirme istedi.
Pazarlıkların kıran kırana sürdüğü gelen bilgiler arasında.