Tuttosport'a göre Juventus, Chelsea forveti Christian Pulisic'i transfer hedefi olarak belirledi.

Juve, sözleşmesinin sonuna yaklaşan Paulo Dybala'nın yerine potansiyel bir oyuncu olarak Pulisic'i gözüne kestirdi. Ancak Sassuolo'dan Giacomo Raspadori de kısa listede.