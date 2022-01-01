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CANLI transfer haberlheri ve dedikoduları: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Torino ile kıran kırana pazarlık halinde

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Rıdvan Yılmaz Beşiktaş vs Adana Demirspor 09212021
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Juve, Dybala'nın yerine Pulisic'i hedefliyor

2022-05-04T08:48:53.021Z

Tuttosport'a göre Juventus, Chelsea forveti Christian Pulisic'i transfer hedefi olarak belirledi.

Juve, sözleşmesinin sonuna yaklaşan Paulo Dybala'nın yerine potansiyel bir oyuncu olarak Pulisic'i gözüne kestirdi. Ancak Sassuolo'dan Giacomo Raspadori de kısa listede.

Christian Pulisic Chelsea vs West Ham Premier League 2021-22
Getty Images

Newcastle, Nunez'i izliyor

2022-05-04T05:34:59.182Z

Mirror'a göre Newcastle, Benfica'nın forvet oyuncusu Darwin Nunez'i yoğun bir şekilde izliyor.

Kulüp, Avrupa hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken, kadrosuna gelecek yıllarda hücumu yönetebilecek bir forvet eklemek istiyor ve Nunez'in Şampiyonlar Ligi deneyimi oldukça çekici.

Forvet adayları arasında Dominic Calvert-Lewin ve Patrik Schick'in de olduğu söyleniyor.

Darwin Nunez Benfica 2021-22
Getty

De Bruyne: Jesus'un Manchester City'de kalmasını istiyorum

2022-05-04T05:32:23.553Z

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, "takımı daha iyi hale getirdiği için" Gabriel Jesus'un uzun süre kulüpte kalmasını istediğini söyledi.

Kevin De Bruyne Gabriel Jesus 2021-22
Getty Images

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Torino ile pazarlık halinde

2022-05-04T05:26:13.663Z

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, İtalyan temsilcisi Torino’nun radarında. Kartal, Serie A ekibinin son teklifi olan 4 milyon euro bonservis ücreti, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerisinde iyileştirme istedi.

Pazarlıkların kıran kırana sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Rıdvan Yılmaz
Getty