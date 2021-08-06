Tottenham’ın sezon öncesi antrenmanlarına katılmayan ve adı Manchester City ile anılan Kane açıklamalarda bulundu.

Harry Kane’in Euro 2020’nin ardından belirlenen tarihte Tottenham’ın sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki antrenmanlarına katılmadığı ileri sürülmüştü.

Bu durum da Kane’in Manchester City’ye transfer olacağı iddialarını körüklemişti. İngiliz santrfor, yaşanan bu gelişmelerin üzerine bir açıklama metni yayınladı.

Neler söylendi?

Harry Kane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tottenham’la antrenmana çıkmadığı iddialarını reddetti:

“Tottenham formasını ilk kez giymemin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Bu süreçte taraftarlarımız bana sürekli sevgi gösterdi ve destek oldu.”

“Bundan dolayı son günlerde profesyonelliğimi sorgulayan bazı yorumları okumak beni üzdü.”

“Yaşanan durumun detaylarına girmek istemiyorum ama hiçbir zaman antrenmana çıkmayı reddetmediğimi de netleştirmek istiyorum. Yarın, planlandığı gibi, kulübe döneceğim.”

“Kulüpteki kariyerim boyunca bana sürekli destek olan taraftarlarımızla kurduğum ilişkiye zarar gösterecek hiçbir şey yapmam.”

Kane City’ye transfer olacak mı?

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Kane transferiyle ilgili sinyaller verirken henüz anlaşmaya varmaya yakın olmadıklarının altını çizdi:

“Eğer kulüp görüşmeye açıksa, yalnızca Manchester City değil dünyadaki birçok kulüp onu transfer etmek isteyecektir. Biz bu konuda bir istisna değiliz, ama iş Tottenham’a bağlı.”

Manchester City, geçtiğimiz günlerde Jack Grealish’i Aston Villa’dan 100 milyon euro’ya kadrosuna katmış ve İngiltere’nin bonservis rekorunu kırmıştı.

Tottenham’ın da Kane için 100 milyon pound’dan yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla City, yıldız oyuncuyu kadrosuna katarsa kendi rekorunu kısa süre içerisinde kırmış olacak.

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