"Kai Havertz tıpkı Mesut Özil gibi"

Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran golü atan Kai Havertz, Juventus maçının ardından Fenerbahçe'nin yıldızına benzetildi.

İngiliz futbolunun unutulmaz golcüsü Peter Crouch, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea'nin Juventus deplasmanında 1-0 mağlup olduğu 90 dakikayı değerlendirirken, ilginç bir yorumda bulundu. Crouch, Alman orta saha oyuncusu Kai Havertz'i zaman zaman Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e benzettiğini belirtti.

Crouch ne söyledi?

BT Sport'a konuşan Crouch, Havertz'in teknik olarak harika bir oyuncu olduğunu ancak bazen sahada tembel olduğunu söyledi:

"Havertz büyük bir yeteneğe sahip. Bu açıkça görülüyor ama onu izlemek bazen sinir bozucu olabiliyor. Bana bazen Özil'i hatırlatıyor. Oldukça zor şeyleri çok kolay gösterebilen bir yeteneğe sahip ama bazen tembel ve sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. Havertz'in Juventus karşısındaki performansı sinir bozucuydu."

Kupayı getiren golü attı

Bayer Leverkusen altyapısından yetişen ve Alman futbolunun yeni Michael Ballack'ı olarak lanse edilen Havertz, tıpkı Ballack gibi Chelsea'nin yolunu tutarken, geçtiğimiz sezon takımına Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran golü atmıştı. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 45 maçta dokuz gol kaydeden Havertz, bu sezona da dokuz maçta bir gol ve bir asistle başladı.

Bayer Leverkusen formasıyla Bundesliga'da geçirdiği son iki sezonda çift haneli gol sayılarına ulaşan ve hücuma verdiği destekle dikkatleri çeken Havertz, EURO 2020'de ülkesinin formasını da giymiş ancak takımının erken elenmesinin önüne geçememişti.

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