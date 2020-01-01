Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Fortuna Düsseldorf küme düştü

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf ligden düştü...

'nın son haftasında Union Berlin'e deplasmanda 3-0'lık skorla boyun eğen , Paderborn'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın da formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, bu yenilgi sonrasında play-out oynama şansını yitirdi ve 30 puanla 17. sırada kalarak lige veda etti.

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İki oyuncu da karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Kaan Ayhan 90 dakika sahada kaldı. Kenan Karaman ise 74. dakikada yerini Jean Zimmer'e bıraktı.

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Fortuna Düsseldorf, 2018-19 sezonunda Bundesliga'ya yükselmişti.