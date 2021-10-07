Juventus'un santrfor için üç adayı var

Santrfor arayışlarını sürdüren Juventus'te üç isim öne çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Serie A'da çalkantılı bir dönem geçiren ve lider Napoli'nin 10 puan gerisine düşen Juventus'ta santrfor arayışları sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Dusan Vlahovic'e ilgisini sürdüren Juve'nin Mauro Icardi'ye de yönelebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz yaz aldığı tekliflere rağmen PSG'de kalmayı tercih eden Icardi'nin, Mauricio Pochettino'nun 11'deki ilk seçeneklerinden biri olmaması halinde Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebileceği belirtildi.

PSG'nin Kylian Mbappe'nin ayrılması halinde Erling Haaland'a yönelecek olması da bu iddiaları güçlendirdi.

Morata belirsizliği

Öte yandan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alvaro Morata için de net bir karar vermeyen Juventus yönetimi, oyuncunun bonservisini Atletico Madrid'den alıp almama konusundaki kararsızlığını sürdürüyor. Morata'yı iki yıl kiralamak için 20 milyon euro ödeyen Juve'nin bonservis için de 35 milyon ödemesi gerekiyor.

Haberde Juventus'un vereceği Morata kararının Icardi ve Haaland girişimlerinin sonucuna göre netleşeceği belirtilirken, İspanyol golcünün performansı da bu noktada belirleyici olacak. Geçen sezon Juventus formasıyla 20 gol atan 28 yaşındaki santrfor bu sezon ise forma giydiği yedi karşılaşmada rakip filelere üç gol atmıştı.

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