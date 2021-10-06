Genç 'dahi' Gavi, İspanya Milli Takımı'nda rekor kırdı!

Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Gavi, İspanya Milli Takım formasıyla sahaya çıkan en genç futbolcu oldu.

Barcelona forması giyen Gavi, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya karşısına çıktığı maçta ilk kez İspanya Milli Takım formasını giydi. Böylece Barça'nın genç yeteneği Gavi, İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu oldu.

17 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda Barcelona'nın şu ana kadar hayal kırıklığıyla geçen dönemindeki en parlak noktalardan birisi oldu.

Genç olmasına rağmen iyi bir performans gösteren Gavi, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından ilk kez milli takıma seçildi ve İtalya mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkma fırsatını yakaladı.

Rekor kırdı

Gavi, İspanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya karşısındaki mücadelesinde Atletico Madrid formasını giyen Koke ve Barcelona'dan takım arkadaşı Sergio Busquets ile orta sahada görev yaptı.

Böylece; İspanya Milli Takımı formasını ilk kez giyen Gavi, tarih yazdı.

17 yıl 62 gün ile Gavi, İspanya Milli Takım formasını giyen en genç oyuncu oldu. Gavi'den önce bu rekorun sahibi, 1936 yılında İspanya formasını giyen Angel Zubieta'ydı.

Gavi'nin Barcelona'dan takım arkadaşı Ansu Fati, geçen yıl rekoru kırmaya çok yaklaşmıştı. Ancak, Barça'nın bir diğer genç yeteneği olan Ansu Fati, 17 yıl 308 günle Zubieta'dan sonra İspanya Futbol Takımı'nın formasını giyen en genç ikinci oyuncu olmuştu.

Büyük resim ne söylüyor?

Real Betis altyapısında 11 yaşında kendisini göstermeye başlayan genç yetenek Gavi, Barcelona'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Gavi, 11 yaşından beri İspanya'nın dev kulübü Barcelona'nın formasını giyiyor.

Gavi, Eylül 2020'de ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıktan bir yıl sonra, Barcelona formasıyla 17 yaşındayken ilk maçına La Liga ekiplerinden Getafe karşısında çıktı. Getafe'ye karşı oynadığı futbolla izleyenleri büyüleyen genç oyuncu, sahaya adım attığı ilk andan itibaren göz kamaştırıyor.

'Dahi' lakaplı oyuncu Gavi, Barcelona formasıyla şu ana kadar yedi maça çıktı.

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